Policajci zatekli djevojčicu (16) u zabačenoj ulici Novog Pazara: Uhapšena majka, sumnja se na podvođenje

Rutinska policijska kontrola u Novom Pazaru dovela je do istrage sumnje na seksualnu eksploataciju maloljetnice (16), nakon čega su uhapšeni njen 23 godine stariji partner i majka

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Rutinska patrola policije u Novom Pazaru razotkrila je mračnu tajnu i jeziv slučaj trgovine ljudima. Sve je počelo kada su policajci tokom redovne kontrole grada u jednoj zabačenoj ulici primijetili djevojčicu (16) kako stoji na ulici...

Policijska patrola je u jednoj zabačenoj ulici Novog Pazara naišla na devojčicu (16) iz Raške. Pošto im je situacija na terenu djelovala sumnjivo, pripadnici policije su odlučili da je odmah kontrolišu i legitimišu.

Otkrivena jeziva istina

Tokom razgovora i provjere identiteta, uslijedio je potpuni šok za operativce. Djevojčica je otkrila da ima svega 16 godina i priznala da često dolazi u Novi Pazar kod svog dečka D.E. (39).

"Policajci su razgovarali sa njom i tokom razgovora saznali su da se ona već neko vrijeme prostituiše. Rekla je da povremeno dolazi u Novi Pazar kod dečka, koji je stariji od nje 23 godine. To im je bio alarm da detaljno provjere sve navode i otkriju ko je na to primorava", kaže izvor "Blica" upoznat sa slučajem.

Nakon prvih provjera i prikupljenih informacija, policija je odmah zatražila i dobila službeni nalog kako bi se detaljno istražili svi navodi i pozadina ovog slučaja.

Operativci Tima za trgovinu ljudima Odeljenja kriminalističke policije PU Novi Pazar, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom, pokrenuli su opsežnu akciju koja je ubrzo razotkrila da se iza ovog susreta krije organizovani lanac seksualne eksploatacije i da je glavni osumnjičeni muškarac za kojeg je djevojčica rekla da joj je partner.

Uhapšen muškarac i majka djevojčice

Policija je uhapsila D. E. (39) zbog postojanja osnova sumnje da je tokom prethodnih godinu dana podvodio maloletnu osobu, primoravajući je na prostituciju i pružanje seksualnih usluga drugim osobama sa teritorije Novog Pazara, saopštili su nadležni.

U okviru iste akcije uhapšena je i M. K. (1971), majka maloljetne osobe. Ona se sumnjiči da je izvršila krivično djelo zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica.

Krivična prijava podnijeta je i protiv još jednog maloljetnog lica zbog sumnje da je izvršilo krivično djelo prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloljetnog lica za pornografiju.

Zbog sumnje na isto krivično djelo saslušan je i S. R. (18), protiv kojeg je takođe podnijeta krivična prijava.

(Blic/Mondo)