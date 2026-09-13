Legenda Lejkersa proglasila bankrot da izbjegne suđenje za seksualno napastvovanje djevojčice

Bajron Skot optužen za teško djelo u parničkom postupku u Los Anđelesu. Smislio je način da izbjegne suđenje, tako što je prijavio samo 50.000 dolara imovine.

Izvor: YouTube/Byron Scott's Fast Break

Bivši košarkaš i trener Los Anđeles Lejkersa Bajron Skot (65) podnio je zahtjev za bankrot, zbog čega je odložen početak parničkog postupka u kojem ga Hejli Dilan tereti da ju je seksualno napastvovao dok je bila 15-godišnja djevojčica.

Amerikanka tvrdi da se napad dogodio 1987. godine, kada je Skot bio 26-godišnji oženjeni košarkaš Lejkersa, a ona 15-godišnja učenica škole "Kembel Hol", u kojoj je napastavovao.

Prema navodima iz tužbe, Skot i još nekoliko igrača Lejkersa bili su u školi "Kempbel Hol" kako bi snimili promotivni košarkaški video. Hejli Dilan tvrdi da su ona i košarkaš napustili prostoriju u kojoj su bili nastavnici i članovi Lejkersa i da ju je tada Skot napao u prostoriji za domare.

Skotova advokatica Linda Borišter nije poricala da se među njima dogodio odnos, već je izjavila da je Skot vjerovao da je Dilan starija od 18 godina i da "nije imao nikakva saznanja da će ona decenijama kasnije tvrditi suprotno".

Bankrotom hoće da izbjegne suđenje

Skot je podnošenjem zahtjeva za bankrot aktivirao moratorijum na nastavak parničnog postupka, da bi izbjegao nastavak suđenja.

Skot se u tužbi tereti za se*sualno zlostavljanje i protivpravno lišavanje slobode. Suđenje je prvobitno bilo zakazano za septembar, a potom je zbog problema sa rasporedom pomjereno za 12. oktobar. Međutim, sada je neizvjesno kada će, ili da li će uopšte, slučaj doći pred porotu zbog Skotovog zahtjeva za bankrot.

Ima milione, a prijavio samo 50.000 imovine

Finansijski detalji iz Skotovih dokumenata o bankrotu posebno su zanimljivi. Njegova imovina procijenjena je na manje od 50.000 dolara, dok se njegove obaveze kreću između jednog i 10 miliona dolara. Dug je označio kao "potencijalnu odgovornost po osnovu delikta", a ne kao potrošački ili poslovni dug.

Takva finansijska situacija posebno iznenađuje imajući u vidu Skotovu dugu NBA karijeru. Igrao je 14 sezona i prema dostupnim podacima zaradio gotovo 11 miliona dolara na ime plata, prije nego što je postao NBA trener. Godine 2014. dogovorio je četvorogodišnji ugovor vrijedan 17 miliona dolara kada je postao trener Lejkersa.

Tužila je i školu, neće odustati

Dilanin pravni tim namjerava da ospori odlaganje postupka. Njena advokatica Keri Garvis Vajt izjavila je da će zatražiti od stečajnog suda da ukine moratorijum, da bi se postupak vratio pred sud i nastavio pred porotom. Ukoliko taj zahtjev bude odbijen, Dilan bi umjesto toga mogla da bude primorana da svoje zahtjeve potražuje kroz stečajni postupak.

Škola "Kempbel Hol", koja je takođe navedena kao tužena strana, već je postigla povjerljivu nagodbu sa Dilan, ali je iznos nagodbe ostao zapečaćen do okončanja postupka protiv Skota.

Ko je Bajron Skot?

Izvor: Bildbyran / Zuma Press / Profimedia

Legendarni košarkaš Lejkersa i četrdeset godina poslije boravka u najvećem timu na svijetu jedan je od simbola "Šoutajm Lejkersa", ekipe u kojoj je osvojio tri NBA titule na čelu sa Medžikom Džonsonon.

Poslije toga je od 2014. do 2016. bio trener Lejkersa, a posljednjih godina je autor gledanog podkasta o prošlosti i sadašnjosti Lejkersa, koji najprije nosio njegovog ime "Bajron Skot", pa aktuelno "Bajron Skot fastbrejk".

(MONDO)