"Jokić je odbio 278 miliona dolara": Amerikanci uveliko pišu o Nikolinom odlasku

Nikola Jokić je u Denver Nagetsima od 2015. godine i djeluje da će tu i završiti karijeru. Ipak američki mediji "mute vodu" i ovih dana redom pišu da je moguće da trostruki MVP naredne sezone promijeni sredinu.

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"Evo zašto su Denver Nagetsi u opasnosti da ostanu bez Nikole Jokića", naslov je teksta uglednog "Sports Ilustrejteda" koji navodi da nije sigurno da će Nikola Jokić naredne godine potpisati novi ugovor sa svojim timom.

Pošto ove godine zaradi 59.000.000 dolara Nikola Jokić će imati šansu da potpiše na još godinu dana sa Denverom za 62.800.000 dolara, ali će vjerovatno to odbiti i tražiti dugovoročni maksimalni ugovor.

Kako Denver nikako ne uspijeva da mu sastavi pristojan tim ovih dana su i "Jahu sports" i "Esenšali sports" i još neki mediji pisali o mogućnosti da Jokić ne potpiše sa Denverom nego sa nekim drugim timom. Pričao je i NBA insajder Sem Amik nekoliko puta o tome, a šta kaže "Sport Ilustrejted?

Sem Amik, glasine i odbijene stotine miliona

"Šta će se dogoditi narednog ljeta ako Nikola Jokić poželi da napusti Denver Nagetse? To je scenario koji čelnici Nagetsa imaju na umu nakon što je trostruki MVP u prethodna dva puta odbio da potpiše produženje ugovora", počinje tekst "Sports ilustrejteda.

Iako navode Amerikanci da će Jokić najvjerovatnije ostati u Denveru, ističu da mora uprava kluba da misli i na situaciju da se to ne desi. Jer, nije mali novac od kluba za sada odbio Jokić.

"Ovog ljeta Jokić je imao priliku da potpiše produženje ugovora vrijedno do 278 miliona dolara na četiri godine. Ipak, odlučio je da sačeka naredno ljeto, kada će imati pravo na istorijski maksimalni ugovor na pet godina vrijedan 359,5 miliona dolara. Naravno, ima smisla da Jokić sačeka ako je zaista riječ o tome da želi da zaradi više novca, ali time što odlaže potpisivanje produžetka ostavlja otvorena vrata za potencijalnu noćnu moru.

Jokić bi narednog ljeta mogao da se nađe na tržištu. Bez potpisanog produžetka ugovora, Jokić ima mogućnost da odustane od "igračke opcije" za sezonu 2027/28. i postane potpuno slobodan igrač, ukoliko stvari odu toliko daleko. Naravno, ne bi trebalo očekivati takav rasplet, ali Nagetsi se vjerovatno pripremaju i za najgori mogući scenario" navodi se u tekstu.

Upravo se i Sports Ilustrejted pozvao na Sema Amika koji je digao dosta prašine svojim spekulacijama.

"S obzirom na to da Jokić narednog ljeta može samostalno da odluči da napusti Denver, Nagetsi moraju da se postaraju da do toga ne dođe. Istina, Jokić nije pokazao nijedan znak da želi da ode iz Denvera i nastavio je javno da iskazuje privrženost franšizi koja je svojevremeno odlučila da ga izabere u drugoj rundi NBA drafta 2014. godine. Ipak, ako ove sezone stvari krenu po zlu – nadajmo se da neće.

U nedavnoj epizodi podkasta "The Athletic NBA Daily", NBA insajder Sem Amik iznio je mogući scenario kada je Jokić u pitanju.

"'Šta ako Nagetsi ove sezone potpuno zabrljaju? Gdje će tada biti njegova glava? Postoji li granica njegovoj lojalnosti Nagetsima? Njegove izjave za javnost dosljedno su bile takve da želi da čitavu karijeru provede u Denveru. Izgubili su Pejtona Votsona, knjige – pokušavaju da urade najbolje što mogu – ali finansijska situacija u vezi sa porezom prilično je haotična. Ne izgleda sjajno... Moramo da pratimo situaciju oko Džokera', rekao je Amik.

Amik ne iznosi nikakvu informaciju o Jokićevoj budućnosti, već samo nagađa da bi njegov status u Denveru mogao da bude vrijedan praćenja ukoliko Nagetsi budu imali katastrofalnu sezonu 2026/27. Svakako očekujemo da Denver i dalje bude konkurentan na Zapadu, ali ako Jokić više ne bude vidio perspektivu za osvajanje titula u Denveru, stvari bi mogle da postanu komplikovane.

Ako Jokić narednog ljeta napusti Nagetse, to bi bilo šokantno. Ne samo zato što bi jedan od najboljih igrača NBA lige promijenio sredinu, već i zato što bi takav potez došao potpuno neočekivano. Za sada, Nagetsi ne bi trebalo da brinu za Jokićevu budućnost, sve dok srpskoj superzvijezdi mogu da pokažu da i u narednih šest godina mogu da se bore za šampionske titule", završava se u tekstu "Sports Ilustrejteda".

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