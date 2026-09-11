Kada je vidio koliko ljudi čeka srpske sportiste nakon Olimpijskih igara u Parizu, Nikola Jokić zaključio da su Srbi nebeski narod.

Izvor: X printscreen/MN Press

Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić već godinama je u SAD, gdje u dresu Denver Nagetsa gradi impresivnu NBA karijeru. Ipak, trenuci koje tokom godine može da provede u Srbiji - bilo na odmoru ili u dresu nacionalnog tima, za njega su posebno značajni. Takvi su i dočeci za trofejne srpske sportiste kada se sa medaljama oko vrata vraćaju sa velikih takmičenja.

Jokić je imao priliku da bude dočekan u Beogradu, a kada je vidio ljude koji su tu zbog uspjeha srpskih sportista shvatio je da je riječ o nebeskom narodu! Ljudi su čak i na krovovima sjedili da bi ispratili doček najboljih srpskih sportista, nakon što su oni osvojili medalje.

Vidi opis "Zato su Srbi nebeski narod": Ove riječi Nikole Jokića niko nije očekivao Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 22 22 / 22

"Kad smo izašli, aj što ima dole ljudi, što je to jedno more, ne vidiš... Nego, ja ovako pogledam, a ljudi su izašli na krovove i na krovovima sjedili. Joj, rekoh 'Jel' moguće ovo?' Ludi. Ali, zato smo mi nebeski narod. Tako da, eto, stvarno jedno magično, jedno jedinstveno, unikatno (iskustvo), jedan osjećaj, emocije koje ne znam da li... Eto, ja se bavim konjima pa mi je to možda nekako, ali ovo je stvarno neopisiv jedan osjećaj. Gdje vidiš šta si uradio za jedan ogroman broj ljudi. Prelijepo", rekao je Nikola Jokić u razgovoru sa Miletom Ilićem.

Posebno emotivan bio je doček najboljih srpskih sportista sa Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine. Tada je u centru pažnje bio Novak Đoković koji se konačno domogao zlata na Olimpijskim igrama, ali i košarkaši koji su nakon poraza od SAD u polufinalu uspjeli da osvoje bronzu i zatim je proslave spektakularnim slavljem u glavnom gradu Francuske.

Pored bronze sa Olimpijskih igara u Parizu, Nikola Jokić u dresu reprezentacije Srbije ima i srebrnu medalju sa Olimpijskih igara u Riju osvojenu 2016. godine, kada je tek ulazio u nacionalni tim. Svojevremeno je i sa reprezentacijom do 19 godina osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu.