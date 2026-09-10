Jokić: "Moja djeca me neće pamtiti kao košarkaša, drugo bih volio"

Nikola Jokić otkrio Miletu Iliću da bi više volio da ga djeca pamte kao požrtvovanog i uvijek prisutnog roditelja, a ne kao uspješnu košarkašku zvijezdu.

Izvor: Dušan Milenković / ATA images

Najveći srpski i svjetski košarkaš Nikola Jokić (31) pričao je iskreno o svojoj porodici i kao malo puta do sada otkrio kako sebe vidi kao oca.

U razgovoru sa Miletom Ilićem u podkastu "Jao Mile", kapiten reprezentacije i lider Denver Nagetsa govorio je o svojim ambicijama u ulozi roditelja i o tome kako misli da će ga djeca Ognjena (2021) i Ignjat (2024) pamtiti iz igračkih dana.

"Sad kad sam igrao za reprezentaciju, porodica je otišla na more, imamo kumu u Crnoj Gori i bili su na brodu. I kuma pita Ognjenu 'Hoćemo li i tatu da zovemo dogodine?', a Ognjena kaže 'Ali tata moj ne voli brod.' Već vide i osjete ko šta voli i ko je šta. Mislim da ne obraćaju previše pažnje na košarku. Vole da dođu na utakmice jer je tamo maskota Roki, a Ognjena to voli. Voli ambijent, ali kao košarkaša mislim da me neće ni zapamtiti. A kako će pričati drugarima? Volio bih da kažu da sam ih vodio svuda, u igraonice, na igrališta, imamo tamo neki spust za sanke, idemo i tamo, pa bih volio da pamte da sam ih vodio svuda, kao i mene što su moji roditelji vodili", rekao je Jokić.

Jokić hoće "normalnost" za djecu, svjestan da je teško

Izvor: MN PRESS

Šta bi prenio na svoju djecu od onoga što su ga roditelji naučili?

"Možda neku normalnost, ali teško će to... Evo, imamo bazen, njima je bazen normalnost. Njima je dobar auto normalnost, oni i ne znaju za drugo. Tata je vozio 'stojadina', nekad nismo imali auto. Možda je ta normalnost neka koju bih volio da bude oko njih i da razmišljaju normalno."

Kako usklađuju te vrijednosti koje su stekli u Srbiji naspram američkih?

"Dobro pitanje. Imamo i sreću da je i brat tamo, i on ima djecu, pa imamo petoro djece na okupu. Jako ih je puno koji pričaju naš jezik, pa je nemoguće da im oduzmemo to što oni tamo imaju, ali pokušaćemo da im naš mentalitet i vrijednosti 'utuvimo' u glavu. Mislim da će to biti dobro. Čim dođu ovdje mislim da je njima jako lijepo i dok god se budemo vraćali za Sombor, biće i oni dobri."

Nikola majci i ocu nikad neće zaboraviti

Drago je bilo Jokiću da priča i o žrtvi koju je njegova porodica podnijela da on uspije.

"Počinje to od mame i tate. Imali smo neke kasne treninge, u 22, 23 sata, pa završavamo kasno, tata me čeka... Njihovo vrijeme, žrtvovanje, novac u to vrijeme kada nismo imali za patike. Čak i kada sam odlazio u Vojvodinu, pa dođu mama i tata, budu dva-tri dana da mi pomognu i sve slobodno vrijeme su meni davali i pomagali mi. Bio sam razmažen, treće dijete, i dan-danas volim da dođu mama i tata kod mene, i ja idem svaki dan kad mogu kod njih, i dan-danas mama dolazi u Ameriku da mi pravi griz... Sad tek vidim šta su uradili za mene i što ću ja, ako da Bog, uraditi za svoju djecu", emotivno je dodao Jokić.