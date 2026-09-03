Nikola Jokić sedmi na listi najboljih svih vremena: Pogledajte ko je ispred njega

Nikola Jokić je uvršten na listu 20 najboljih centara u NBA svih vremena, a odmah iza njega je bio jedan Hrvat. Pogledajte cijelu listu.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Dobro poznati košarkaški portal "Hups hajp" objavio je listu 20 najboljih centara svih vremena i Nikolu Jokića je stavio na sedmo mjesto. Našao se Jokić iza najvećih legendi NBA lige, a da li smatrate da je preslabo rangiran?

Nikola Jokić je sedmi, a ispred njega su na prvom mjestu Karim Abdul Džabar, na drugom mjestu Bil Rasel i kao treći Vilt Čembrlen. Na četvrtom mjestu je Šekil O'Nil, a na petom Hakim Olajdžuvon. Šesti je Mozes Meloun, a onda slijedi Nikola Jokić.

Šta su Amerikanci rekli o Jokiću?

Naveli su da su najbitnije nagrade koje do sada ima jedna NBA titula, jedna titula MVP-a NBA finala, tri MVP titule, jedan trofej MVP-a finala konferencije, šest biranja u prvu petorku lige, osam Ol-starova, ali i dvije medalje sa Srbijom na Olimpijskim igrama. Takođe su naveli da je trenutno 41. na vječnoj listi po asistencijama, 61. po skokovima, 84. po poenima, 170. po ukradenim loptama i 240. po blokadama.

"Najbolji dodavač među visokim igračima svih vremena Nikola Jokić je tek deveti igrač u istoriji lige koji je osvojio tri MVP titule. Šta je još bitnije, uz to što je osvojio NBA prsten 2022/23, Jokić je nosio Srbiju do bronze na Olimpijskim igrama u Parizu. Bio je prvi igrač koji je bio prvi na olimpijskom turniru po poenima, skokovima i asistencijama.

"Jokić je završio drugi u glasanju za MVP-a prošle sezone drugu godinu zaredom što ga je izjednačilo sa Raselom i Birdom po broju uzastopnih Top 2 finiša u MVP trci sa po šest. Posljednjih šest sezona Nikola Jokić nije završio lošije od drugog mjesta u MVP glasanju, što je rijedak primjer dominacije u NBA ligi. Jokić može da radi sve sa pozicije centra, da kreira za saigrače kao plejmejker, da igra na postu kao finišer, da širi teren sa linije za tri, a rijetko će promašiti bitan flouter. Čak je popravio i odbranu, a skokove skuplja kao zvijer. Još uvijek ima samo 31 godinu, a sa igrom koja je sve bolja kako stari Jokić bi mogao da napreduje na ovoj listi, pogotovo ako sa Nagetsima uzme još jednu titulu", navode u "Hups hajpu".

Na listi je i jedan Hrvat

Vidi opis Nikola Jokić sedmi na listi najboljih svih vremena: Pogledajte ko je ispred njega Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 8 / 8

Nakon Jokića na osmom mjestu je legendarni centar San Antonio Sparsa Dejvid Robinson, a na devetom je Patrik Juing. Top 10 zatvara Džordž Mikan, najveća legenda Lejkersa dok su još igrali u Minijapolisu. Jedan od najboljih igrača rane ere NBA bio je prvi superstar u ligi. Osvojio je pet NBA titula, šest puta je bio u prvoj petorci lige, a četiri puta Ol-star. Centar hrvatskog porijekla rođen je u braku oca Jozefa i majke Mini koja je vodila porijeklo iz Litvanije, a ime je dobio po djedu Juraju.

"Prvi zaista dominantan NBA centar Džordž Mikan je koristio svoju veličinu da stvori prednost, a uz to je imao neobično mekan šut za centra u svojoj eri. Šutirao je sa obje ruke, a i danas ima najbolji procenat pobjeda od svih Ol-star igrača u istoriji", piše "Hups hajp".

Nakon njega na 11. mjestu nalazi se Bob Mekadu, zatim Ves Anseld, Vilis Rid, Dvajt Hauard, Dejv Kauens, Džoel Embid, Bil Volton, Artis Gilmor i na kraju Dikembe Mutombo.