Nevjerovatna izjava Amerikanca o Nikoli Jokiću: "Ne bi kročio na teren da je u mom timu"

Nikola Jokić je najbolji NBA košarkaš, ali to nije dovoljno da bi bio u timu Lavara Bola

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Najbolji košarkaš na svijetu, trostruki MVP najjače lige, Nikola Jokić izgleda ne bi mogao da bude deo svačijeg sistema... Makar ne onog koji vodi Lavar Bol. Bivši igrač američkog fudbala, koji je poznatiji po titulu oca Lonza i Lamela, pokrenuo je debatu kontroverznom izjavom da u njegovom potencijalnom timu nema mjesta za asa Denvera.

"Taj momak (Nikola Jokić) zna da igra. Zna da igra. Ali u sistemu koji ja imam, ako imam tebe u ekipi, on nikad neće doći do izražaja. Mora da trči. Mi bismo igrali ovako: trči gore-dole, gore-dole. Svi će trčati. A ako nemaš visokog igrača koji je dovoljna atleta da trči i uhvati loptu u kontri, gotovo je. Gotovo", rekao je u podkastu "The LaVar Ball Show" dok je u studiju sjedio sa Dvajtom Hauardom, bivšim igračem Filadelfije.

"Neću da čekam da se ti spustiš dole i kažeš: 'Hajde, postavi se u reket, daj loptu njemu.' On mora da bude spreman. Čim primi loptu, kreće. On će odmah poslati pas naprijed, a mi ćemo gurati loptu. Ali to je jednostavno stil igre. Gledam neke od ovih igrača danas i pomislim koliko su mršavi u poređenju sa igračima iz tvoje ere. Kod vas su to bili krupni momci koji mogu da skoče."

Šta je Bol rekao o Viktoru Vembanjami?

Viktor Vembanjama važi za jednog od košarkaša koji će u budućnosti biti najbolji na svijetu. Međutim, visina od 224 centimetara i težina od 107 kilograma odaju utisak da bi Francuz trebalo da doda kilažu. Bol je ponovo jedno opšte mišljenje osporio i dao svoj pogled na situaciju:

"Nije važno ni ako dobije 30 kilograma. Ako ne može da trči, svejedno je. Njegova igra mora da ostane ista. Može da jede i da dobije na kilaži. Ali ako ne može da trči, vidiš, on se ne povređuje toliko upravo zato što nema mnogo kilograma", rekao je Bol.

"To nije njegova igra (igra leđima prema košu). On sada može da krene direktno na protivnika, promijeni pravac pri prodoru i pređe oko devet metara - što je ogromna razdaljina za prodor. Zato ne treba sada da počne da igra na taj način. Može da šutira za tri poena. Agilan je, dovoljno je dug da blokira šut, tako da mu nije potrebno da koristi tijelo", zaključio je.

Ko je Lavar Bol?

Bol je nekad igrao u NFL za Njujork i Karolinu, ali je javnosti nesumnjivo poznatiji kao otac slavnih košarkaša. Lonzo i Lamelo su bili u "top 3" pika na NBA draftu, mlađi sin trenutno brani boje Minesote, dok je stariji ostao bez kluba zbog dvogodišnje pauze zbog teške povrede.

Bol ima i trećeg sina. Lianđelo nije bio dovoljno kadar da bi zaigrao u najjačoj ligi na svijetu, ali je proveo dve godine u "Dži" ligi. Zbog ne tako blistave karijere odlučio je da se posveti rep muzici.