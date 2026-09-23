"Ko će to da radi u Zvezdi? Moraju da nađu rešenje": Litvance brine jedno u ekipi Ibona Navara

Kreće nova sezona u Evroligi, a iz Litvanije su stigle najave i očekivanja i od Crvene zvezde kada je elitno takmičenje u pitanju. Vide dva scenarija.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda novu sezonu u Evroligi počinje već u četvrtak. Dočekaće Žalgiris u Beogradskoj areni (20 časova). Trener Ibon Navaro već je pričao sa medijima o predstojećem meču, a litvanski portal "BasketNews" je napravio analizu svih timova kroz "Najbolji i najgori scenario" za sve ekipe.

"Napisao sam da su konačno našli pobjednički sistem koji može konstantno da im donese pobjede, ne kao prethodnih sezona kada pobijede sedam u nizu, pa izgube pet zaredom. U najboljem scenariju Batler i Nvora postaju dva igrača koja rješavaju ofanzivno, ima tu drugih igrača poput Monekea i Odželeja. Visoka energija jer igraju manje, sa manjom minutažom, rotacije su veće, teško se postižu poeni protiv njih, imaju lidere u napadu koji uzimaju odgovornost, lopta se kreće. Prolaze direktno u plej-of kao šesti, to je najbolji slučaj. Ne bih išao na fajnal-for, neka plej-of prvo", rekao je Gitis Blaževičijus.

Njegov kolega Donatas Urbonas ima još veća očekivanja, smatra da Zvezda može i do fajnal-fora ako se sve poklopi.

"Pošto pričamo o najboljem scenariju prošle sezone su izgledali kao tim za fajnal-for u nekom dijelu. Unaprijedili su roster, sviđa mi se ofanzivna raznovrsnost, imaju tijela, možda Ibon Navaro donese novi stil kao recimo Pedro Martinez što je radio. Završe u top4, prednost domaćeg terena i odu na fajnal-for. To mogu da zamislim, Vajler-Bab, Džouns, Batler, Nvora, Moneke, Dobrić, fajnal-for je san", istakao je Urbonas.

Šta vide kao najgori scenario za Zvezdu?

Posijle najboljeg scenarija, izneli su svoje mišljenje i o najgorem scenariju. Brine ih odlazak Kodija Milera Mekintajera.

"Najgori scenario? Mislim da bi to moglo da bude da grupa igrača ne bude pravi fit i da dođe do nedostatka pravog ofanzivnog motora. Poput Mekintajera koji je bio, kao general na terenu. Niko od njih nije sjajan plejmejker, svi imaju različite kvalitete. Batler zna da poentira, da pogodi, igra izolaciju. Džouns isto može da poentira, posebno za tri, Vajler-Bab je sjajan defanzivac, može malo da organizuje igru, ali je odbrana njegov stil. Ko će da organizuje igru i da stvara šuteve drugima? Ako ne nađu rješenje, onda im ofanzivni potencijal pada. Onda ih vidim na sredini, blizu plej-in zone. Možda uđu u plej-in i dožive eliminaciju", ističe Blaževičijus.

Njegov kolega Donatas Urbonas smatra da je najgori mogući scenario serija poraza na početku sezone.

"U najgorem scenariju mogu da vidim Srbe kako im se ne svidi španski stil igre Navara. Vodi ih da igraju padel pred plej-of kao što je radio u ACB ligi kad je vodio Unikahu. Recimo da izgube od Žalgirisa na početku sezone. Imali su okej rezultate u predsezoni, imali su dva meča sa Olimpijakosom. Imaju tri meča kod kuće, drugi meč je protiv Hapoela, njih vidim kao tim koji mogu da osvoje. Efes izgleda solidno. Šta ako izgube sve tri utakmice kod kuće? Onda idu u Dubai, na primjer izgube i četiri. Onda može da se desi promjena trenera što se dešavalo u Zvezdi ranije. Te velike promjene. Može da se ne slaže. Kažem da bi zbog tog lošeg početka mogla da se promijeni putanja i da ne uđu u plej-of", zaključuje Urbonas.