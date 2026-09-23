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Ašraf Hakimi ide na sud zbog optužbi za silovanje: Odbijena mu i posljednja žalba, isplivali detalji

Ašraf Hakimi ide na sud zbog optužbi za silovanje: Odbijena mu i posljednja žalba, isplivali detalji

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Ašraf Hakimi je uputio posljednju žalbu sudu u Francuskoj koja je odbijena i to znači da će morati na sud povodom optužbi za silovanje.

Ašraf Hakimi ide na sud zbog optužbi za silovanje Izvor: Profimedia

Ašraf Hakimi (27) će morati na sud zbog optužbi za silovanje. Njegov advokatski tim je pokušao na sve načine to da spriječi, posljednja žalba je odbijena u Francuskoj, što je potvrdio "Atletik".

"Hakimi, koji je nominovan među 30 igrača za Zlatnu loptu, je probao na sve načine da odbaci slučaj. Suđenje će se obaviti pred krivičnim sudom u Francuskoj, tačnije u zapadnom dijelu Pariza i moglo bi da počne sljedeće godine. Hakimi je demantovao sve optužbe", navodi se u tekstu.

Djevojka koju zastupa advokatica Rakel-Flor Pardo je istakla da je zadovoljna što je žalba odbijena i što će njena klijentkinja da dobije priliku da sve kaže pred sudom.

"Hakimi će ići na suđenje zbog optužbe za silovanja. Poslije tri i po godine i procedura koje su dugo trajale, dok je ona prevlačena kroz blato od strane njegovog advokatskog tima, konačno će pravda da dođe na vidjelo. Borićemo se do kraja i nadamo se da će ovo suđenje da pomogne i ostalim ženama koje se suočavaju sa sličnim stvarima", rekla je Pardo za "Atletik".

Izjavu za isti portal dala je Fani Kolin koja je zastupnica fudbalera Pari Sen Žermena.

"Odbijamo sve optužbe od samog početka. Na suđenju ćemo pokazati sve dokaze javno koji će to pokazati. Hakimi ne krije ništa i od početka smo sarađivali sa policijom i sudom i isto ćemo učiniti i na predstojećem suđenju", poručila je Kolin.

Za šta je Hakimi optužen?

Ime žene koja je podnijela tužbu protiv Hakimija nije objavljeno javno, bar ne za sad, ali se znaju dijelovi optužnice.

"Prema tužbi do silovanja je došlo 25. februara 2023. godine. Žena koja se dopisivala sa fudbalerom na Instagramu, tvrdi da ju je on napao u njegovoj kući u Bulonjskoj šumi u Parizu. Optužba za silovanje podignuta je 2. marta", stoji u tužbi.

Tagovi

Ašraf Hakimi fudbal silovanje

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