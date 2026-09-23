Ibona Navara ne brine samo Jonas Valančijunas: "Imaju više takmičarskog ritma od nas"

Španac Ibon Navaro iznio je očekivanja pred meč sa Žalgirisom u prvom kolu Evrolige.

Izvor: MONDO

Trener Crvene zvezde Ibon Navaro nije želio da otkriva taktiku za utakmicu sa Žalgirisom u prvom kolu Evrolige. Na raspolaganju će imati sve igrače osim Nikole Đurišića, a posebno je značajno što se u tim vraća miljenik navijača, Semi Odželej.

Ono što je španski stručnjak istakao dan pred utakmicu (četvrtak 20 časova Beogradska arena) je to da Žalgiris nije samo Jonas Valančijunas. Takođe, otežavajuća okolnost može da bude to što su Litvanci već odigrali dvije takmičarske utakmice u domaćem prvenstvu. U svakom slučaju, crveno-bijeli će imati podršku navijača na svojoj strani, što debitantima i novom treneru i te kako znači.

"Radujemo se tome što ćemo vidjeti halu, Arenu i osjetiti energiju koju oni donose", rekao je Nvaro.

Šta će za njega biti uspjeh ove sezone u Evroligi, a šta neuspjeh?

"Da se takmičimo sa svima. biće preduga sezona, mnogo utakmica... Cilj je da budemo konkurentni i da se takmičimo svakog dana i svakog minuta, u svim mečevima".

Žalgiris ima Valančunasa? "Imaju više takmičarskog ritma od nas, počeli su pripreme prije svih, već su odigrali dvije zvanične utakmice i imaju više ritma od nas. Ipak, igramo kod kuće, mislim da na vrijeme radimo stvari koje su najvažnije. Bitno je da imamo energiju i da se radimo stvari koje moramo da uradimo dobro".

Da li ima plan za Valančunasa? "Žalgiris je ekipa koja igra veoma dobro timski. Na koga god da se fokusirate, na njega, na Slevu, na Tubelisa ili na Edvardsa, oni će igrati kao tim. Uprkos promjena, zadržali su kostur ekipe, imaju istu filozofiju i imaju iste automatizme protiv svih defanzivnih rješenja. Moramo da igramo timski i da očekujemo da će i oni tako igrati".

Koliko je za 11 treninga uspio da pripremi ekipu za novu sezonu?

"Mislim da smo u posljednjih 4-5 treninga uradili najvažnije stvari za nas, one sa kojima smo se najviše mučili. I svidjele su mi se energija i hemija koju ostvarujemo u timu. Time sam najviše zadovoljan", jasan je španski trener.

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Pogledajte 00:23 Semi Odželej trenira pred meč sa Zalgirisom Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)