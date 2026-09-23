"Neka bude taj plej-of, pa da vidimo šta dalje": Dobrić otkrio šta očekuje od Crvene zvezde

Kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić govorio o Žalgirisu, ali i o plasmanu svog tima u plej-of Evrolige.

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Košarkaši Crvene zvezde novu sezonu u Evroligi počinju na svom parketu protiv Žalgirisa, a okršaj sa litvanskim timom na programu je u četvrtak uveče (20.00) u Beogradskoj areni. Kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić najavio je taj meč i iznio očekivanja pred novu takmičarsku godinu u crveno-bijelom dresu.

Odmah na početku razgovora Ognjen Dobrić je govorio i o ciljevima kluba u ovoj sezoni, pa je tako pomenuo plasman u plej-of, koji Zvezda čeka već godinama. Pored toga ne treba zaboraviti ni trofeje u ostalim takmičenjima, koji su navijačima Zvezde često i važniji od plasmana u društvu najboljih.

"Uzbuđen sam, iskreno, da. Novi trener, dosta novih igrača. Sve je to jako lijepo izgledalo tokom priprema, radilo se jako, naporno. Hajde da kažem, u nekoj pozitivnoj atmosferi. Spremno, nekako sa osmijehom na licu dočekujemo novu sezonu. Vidjećemo šta nosi nova sezona, ali pomenuli ste, eto, i neke ciljeve Zvezde. Zvezdini ciljevi se uvijek znaju. Naravno, napad na sve trofeje, koje god možemo. Što se tiče Evrolige, uvijek, uvijek gledamo da napravimo što bolji rezultat. Prvo neka bude taj plej-of, pa ćemo da vidimo dalje", kaže kapiten Zvezde.

"Pripremne utakmice uglavnom služe kao treninzi, tako da ne treba mnogo obraćati pažnju na rezultat, koliko na stvari koje treba da se poprave, da se unaprijede u igri. Tako da, eto, igrali smo jako dobre neke turnire na Kipru i na Kritu, dosta dobrih utakmica prijateljskih, iz kojih, nadam se, da smo izašli pametniji, kvalitetniji. Tako da, vidjećemo kakva je sezona", rekao je Dobrić i dodao: "Za sad je stvarno dobro. I mislim da najveću ulogu igra trener koji voli mnogo da radi, ali u nekoj pozitivnoj atmosferi. Tako da, kao što sam rekao, sve je bilo do sada, okej, u jednu ruku naporno, ali i jako pozitivno, sa osmijehom na licu. Tako da, atmosfera je tu, mislim da sve funkcioniše kako treba. Naravno, zavisi i od početka sezone, rezultata. Nadam se da ćemo ostati sa osmijehom na licu što duže, da će to ići sve kako treba."

Zvezda još nije na svom maksimumu, ali ima prostora da napreduje dok mečevi ne postanu važni i dok se na njima ne bude odlučivalo o trofejima. Ekipa koja je ovog ljeta sklopljena trebalo bi pod komandom Ibona Navara da raste iz meča u meč.

"Pa jeste. Mjesec dana smo već zajedno i treniramo, tako da sve dolazi na svoje. I mislim da će to i u toku sezone sve izgledati sve bolje i bolje. Ne može to da bude 100 odsto sada, u ovom trenutku. Ima mnogo utakmica, i opet, iz svake utakmice možemo nešto da naučimo, da napredujemo. Ima još dosta vremena dok ne dođu borbe za trofeje, a naravno, okej, svaka utakmica je bitna, ali mislim da će to izgledati sve bolje i bolje."

Šta je Dobrić rekao o Žalgirisu?

Bez obzira na to što je meč protiv litvanskog tima prvi u novoj sezoni Evrolige, Crvena zvezda mu ne pristupa drugačije. Kao i za svaki meč, košarkaši srpskog tima će se spremiti za početak takmičenja u društvu najboljih evropskih klubova, uz napomenu da su svjesni kvaliteta Litvanaca.

"Pripremamo se ko i za svaku utakmicu. Želimo da pobijedimo. Otvaramo sezonu pred našom publikom, i nadam se da će biti tu, u velikom broju, da će biti puna sala da nas podrži, da krenemo ovu sezonu kako treba. Žalgiris kao protivnik, jako, da kažem, dobro ljeto, pojačali su se. Vidjećemo kako to izgleda uživo već sutra. Pripremili smo se, ekipa je spremna, kao što rekoh, sve se, sve se radi, sve se dešava sa osmijehom na licu, i nadam se da će tako i ostati.

Tokom ljeta se Žalgiris silno pojačao i igrački kadar tog kluba ukazuje da im je cilj plasman u vrhu tabele na kraju ligaškog dijela. Kao jedno od najzvučnijih pojačanja u evropskoj košarci ovog ljeta stigao je Jonas Valančijunas, centar koji je prethodne sezone bio Jokićev saigrač u Denveru.

"Jako dobra bekovska linija, veliko pojačanje i u reketu, Valančijunas. Mislim da su to njihove prednosti. Uz momke koji igraju tu već godinama kao što su Ulanovas i Butkevičijus su pokazali da, da mogu da budu, da budu bitni faktori. Tako da, uz ta nova pojačanja, napravili su jako respektabilnu ekipu koja sigurno puca na plej-of. Naše je da probamo da ih pobijedimo pred našom publikom i da krenemo sezonu kako treba", zaključio je kapiten Crvene zvezde.