"Zmajevi" nikad nisu pobijedili Poljsku: Pet utakmica, samo jedan remi

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak će gostovati selekciji Poljske u Varšavi na startu nove Lige nacija (20.45).

Izvor: nfsbih.ba

Izabranici Sergeja Barbareza će pokušati da osvoje tri boda protiv Poljaka, koji imaju mnogo bolji međusobni skor. Štaviše, "zmajevi" nisu nikad pobijedili Poljake u dosadašnjih pet međusobnih utakmica.

Zabilježili su četiri poraza i samo jedan remi u prijateljskom susretu i to 2010. godine u Antaliji, gdje su zahvaljujući golovima Muhameda Subašića i Zvjezdana Misimovića, aktuelnog predsjednika Borca iz Banjaluke, izbjegli poraz (2:2).

Dva puta su fudbaleri BiH ranije minimalno izgubili u prijateljskim mečevima, a takmičarski dueli takođe su odigrani u okviru Lige nacija 2020. godine.

Tada su Poljaci zahvaljujući Robertu Levandovskom, dvostrukom strijelcu, slavili ubjedljivu pobjedu od 3:0 u Varšavi. Ključni detalj te utakmice dogodio se u 15. minutu kada je Levandovskog s leđa oborio Anel Ahmedhodžić i zaradio direktan crveni karton. Poslije toga igra "zmajeva" se potpuno raspala.

Prethodno su Poljaci savladali BiH i u Zenici i to nakon preokreta - 1:2.

Bh. fudbaleri su poveli golom Harisa Hajradinovića iz penala, koji je izborio Elvir Koljić, da bi u finišu prvog dijela izjednačio Kamil Glik, da bi se u drugom dijelu za preokret i pobjedu pobrinuo Kamil Grosicki.

Da li će ovi novi "zmajevi" osokoljeni istorijskim plasmanom na Mundijalu uspjeti da prekinu ovaj negativan niz, saznaćemo u petak negdje oko 22.30 časova.

(MONDO)