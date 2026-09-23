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David Alaba se skrasio kod srpskog trenera u Seriji A

David Alaba se skrasio kod srpskog trenera u Seriji A

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Austrijski fudbaler David Alaba, poslije uspješne karijere u Real Madridu, prešao je u Udineze i spreman je za nove izazove.

david alaba kod koste runjaica u udinezeu Izvor: ADIL BENAYACHE / Sipa Press / Profimedia

Jedan od najboljih univerzalaca 21. vijeka David Alaba (34) ipak ne ide u penziju kao što se spekulisalo. Kao što je poznato, njega su u posljednjih nekoliko godina poremetile povrede, nije mogao da pruži maksimum kao u najboljim danima, međutim pronašao je novi klub.

David Alaba je postigao dogovor sa Udinezeom za koji će potpisati do kraja sezone, pod uslovom naravno da prođe zakazane medicinske preglede koji bi trebalo da budu obavljeni u toku dana.

Austrijski reprezentativac postaće tako kapitalno pojačanje Udinezea za nastavak sezone i nema sumnje da će Kosta Runjaić, trener srpskih korijena, dobiti u njemu aduta za velika djela. Uostalom, radi se o fudbaleru koji je do prije nekoliko mjeseci bio član najvećeg kluba na svijetu - Real Madrida.

Inače, ovog ljeta povezivao se sa povratkom u Austriju, gdje ga je navodno htjela Austrija iz Beča, u kojoj igra i Aleksandar Dragović, odnosno spominjao se još i Union Berlin. Ipak, Alaba je odlučio da ode u Italiju.

Ko je David Alaba?


Rođen je u Beču 1992. godine i ponikao je u mlađim kategorijama Austrije iz Beča, a još kao 16-godišnjaka primijetio ga je Bajern i doveo u svoj mladi tim. Debitovao je za ovaj tim 2010. godine, igrao je potom jednu sezonu u Hofenhajmu na pozajmici, a onda je postao neprikosnoven. Pokrivao je više pozicija u timu, igrajući kao lijevi bek, zadnji vezni, pa onda i štoper u kasnijim danima svoje karijere.

Posljednjih pet godina bio je član Real Madrida s kojim je dva puta osvajao La Ligu i Ligu šampiona, dok je sa Bajernom dva puta podizao "ušati" pehar i još deset puta trofej Bundeslige.

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01:13
Gol Atletiko Madrid - Real Madrid
Izvor: Arena premium
Izvor: Arena premium

(MONDO)

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Tagovi

David Alaba Kosta Runjaić Udineze Serija A

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