Strahinja Pavlović dobija duplo bolji ugovor u Milanu

Italijanski mediji javljaju da će srpski fudbaler biti bogato nagrađen za partije iz prošle i nove sezone.

Izvor: John Carusi / Zuma Press / Profimedia

Srpski fudbaler Strahinja Pavlović postao je stub odbrane Milana i za sjajne partije biće zagrađen novim ugovorom i povećanjem plate. Kako piše "Gazeta delo Sport", uprava će mu ponuditi saradnju od 2031. godine.

Srpski defanzivac ima ugovor sa "rosonerima" do juna 30. juna 2028. godine, uz neto platu od 1,7 miliona evra i opciju produžetka saradnje za još jednu sezonu. Pregovori su još uvijek u početnoj fazi i konkretne cifre nisu dogovorene, ali trebalo bi da Pavlović dobije duplo veću platu, što je oko tri do tri i po miliona evra po sezoni.

Reprezentativac Srbije je stigao u redove italijanskog velikana iz Salcburga u ljeto 2024. Pod palicom Fonseke i Konseisaa nije se proslavio, čak se spominjalo da bi mogao put Turske, ali je je kod Alergija konačno pronašao svoju ulogu. Nastavio je u istom ritmu od dolaska Rubena Amorima i postao nezamjenljiv šraf u odbrani.

Pavlović je jedini igrač na terenu koji nije propustio nijedan minut ove sezone. Amorim se u velikoj mjeri oslanja na njega, a Strahinja uzvraća to povjerenje pouzdanim nastupima koje će uskoro naplatiti produženjem ugovora i boljim finanskijskim uslovima.

Kako se navodi, njegov plan je da dugo ostane u Milanu gdje se pronašao i profesionalno i privatno i osim u slučaju neke izuzetne ponude, njegova prodaja se čak i ne razmatra.

Srpski fudbaler je prošle sezone odigrao 38 utakmica u svim takmičenjima za Milan i zabilježio je čak pet golova, uz jednu asistenciju.

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(MONDO)