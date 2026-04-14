Strahinja Pavlović postao otac: Oglasio se Milan, otkriveno i kako se zove nasljednik

Autor Bojan Jakovljević
Defanzivac Milana Strahinja Pavlović dobio je sina.

Strahinja Pavlović dobio sina Izvor: Fabrizio Carabelli / Zuma Press / Profimedia

Srpski fudbaler Strahinja Pavlović jedan je od najboljih igrača slavnog Milana u tekućoj sezoni, pošto se pored odlično obavljenog posla u defanzivi isticao i postignutim golovima. Za sve one naredne koje će postići znamo kako će ih proslaviti - posvetiće ih sinu Tadiji, pošto je postao otac!

Velikan italijanskog fudbala oglasio se na društvenim mrežama i otkrio da se rodio novi navijač Milana, kao i da je Strahinja Pavlović sa svojom izabranicom odlučio da sinu da ime Tadija. Ostali detalji nisu saopšteni, ali možemo da se nadamo da je Srbija dobila još jednog budućeg reprezentativca u fudbalu!

Strahinja Pavlović je rođen u Šapcu 2001. godine i ponikao je u lokalnom klubu, ali se već kao dječak preselio u Partizan. Kroz mlađe kategorije crno-bijelih potvrdio je svoj kvalitet, a nakon sjajnih igara u prvom timu napravio je veliki inostrani transfer. Pavlović je prešao u Monako, na pozajmicama je igrao za Partizan, Serkl briž i Bazel, a zatim je preko RB Salcburga stigao do Milana.

