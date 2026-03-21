Kakva golčina Strahinje Pavlovića! Pogodak za TV špice reprezentativca Srbije (VIDEO)

Defanzivac Srbije doveo je Milan do prednosti u duelu sa Torinom fantastičnim pogotkom.

Izvor: Stefano RELLANDINI / AFP / Profimedia

Strahinja Pavlović postigao je evrogol!

Na meču Serije A protiv ekipe Torina, reprezentativac Srbije je doveo "rosonere" u vođstvo u 37. minutu kada je sa 25 metara uputio projektil, koji je uz pomoć prečke završio iza leđa golmana Alberta Palearija - 1:0.

Inače, Pavlović je ove sezone postigao još jedan pogodak protiv Kremonezea.

Ipak, do odlaska na odmor, Toro je uspio da stigne do izjednačenja golom Đovanija Simeonea - 1:1.

