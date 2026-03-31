"Vidio sam da je lopta moja": Strahinja Pavlović opisao "makazice" koje su pokrenule Srbiju

"Vidio sam da je lopta moja": Strahinja Pavlović opisao "makazice" koje su pokrenule Srbiju

Autori Dušan Ninković Autori Tijana Jevtić
0

Reprezentativac Srbije Strahinja Pavlović iznio je utiske poslije susreta sa Saudijskom Arabijom

strahinja Pavlović o golu makazicama protiv Arabije Izvor: MONDO/Arena 1 sport

Strijelac prvog gola na prijateljskom meču Srbije i Saudijske Arabije bio je Strahinja Pavlović. I nije bio to bilo kakav pogodak, već nevjerovatan gol, za špice. Popularne makazice donele su energiju Orlovima, snagu da mogu da preokrenu i pokažu dobru igru, to se napokon i desilo.

"Nije bilo dobro u početku, nismo bili dobro namješteni. Na svaku izgubljenu loptu smo imali lošu reakciju, dosta kontranapada su imali. Imali smo dosta grešaka. Poslije 1:0, imali smo 10, 15 minuta, žurili smo, grešili smo, ali smo uspjeli da pobijedimo", rekao je Strahinja Pavlović.

Pogledajte gol Strahinje Pavlovića: 

Majstorija Strahinje Pvalovića
Izvor: YouTube/@TVArenaSport

Možda igra na poziciji od koje se ne zahtjevaju golovi, ali Pavlović uspeva da ih niže. "Znači, svaki gol znači. Ovo mi je peti gol u reprezentaciji, peti ove sezone, čini mi se. Nadam se da ću ih postizati još."

Nedavno je zatresao mrežu i u dresu Milana, na drugačiji način, ali podjednako spektakularno. Šta još možemo da očekujemo od Strahinje Pavlovića? "Nadam se da ću nastaviti da dajem golove. Mislim je ovo limit", kroz osmijeh je rekao Pavlović. 

Pogledajte

01:49
Strahinja Pavlović posle Srbija - Saudijska Arabija
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

A, kako je "golčina", koja je oduševila navijače u Bačkoj Topoli, bila viđena od strane strijelca: "Lopta se odbila, Terza je lijepo bocnuo. Mada nisam vidio gol, ali vidio sam da je lopta moja", zaključio je Pavlović.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

