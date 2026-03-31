Pogledajte majstoriju Strahinje Pavlovića: "Makazice" u stilu najboljih napadača svijeta

Srbija je uspjela da napravi preokret protiv Saudijske Arabije golovima Strahinje Pavlovića i Aleksandra Mitrovića u Bačkoj Topoli.

Loše je Srbija počela utakmicu protiv Saudijske Arabije, gubila je od 8. minuta poslije amaterske greške Mijata Gaćinovića, ali je u nastavku utakmice uspjela da se "resetuje" i da napravi potpuni preokret. Dugo su trajali napadi "orlova", stalno su bili pred golom protivnika, a onda je u 67. minutu konačno jedna lopta završila iza leđa Al Ovaisa.

Strijelac za Srbiju bio je Starhinja Pavlović koji je postigao zaista spektakularan gol, vidjeli smo "makazice" u stilu najboljih špiceva sveta, a srpski štoper još jednom je pokazao koliko se dobro snalazi i pred protivničkim golom. Pogledajte tu majstoriju:

Srbija - Saudijska Arabija 1:1

Zbog ovog sjajnog gola Pavlovića, na asistenciju Alekse Terzića, svi na stadionu u Bačkoj Topoli uhvatili su se za glavu, uključujući i njegove saigrače. Prvi do njega Nikola Milenković, koji je imao najbolji pogled da isprati ovaj pogodak, a za njim i Sergej Milinković-Savić i ostali.

Ni dva minuta kasnije, Srbija je uspjela da napravi veliki preokret preko Aleksandra Mitrovića koji je u svom stilu, glavom sa šest-sedam metara, uspio da realizuje odličan centaršut Ognjena Mimovića za 2:1.

