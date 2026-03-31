Mijatović, Lazetić, Stanković, Stojković... Pogledajte ko je sve došao da gleda Srbiju u Bačkoj Topoli

Brojne poznate ličnosti iz svijeta fudbala na današnjoj utakmici Srbije i Saudijske Arabije u Bačkoj Topoli.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije prvi put igra prijateljsku utakmicu u Bačkoj Topoli i tribine na "TSC areni" lijepo su popunjene za današnji meč protiv Saudijske Arabije, koji "orlovi" nisu počeli dobro primivši amaterski gol već poslije osam minuta.

Na tribinama je prisutno dosta djece, ali i brojnih uticajnih ljudi iz sveta fudbala, pa su u ložama primijećeni čelnici Fudbalskog saveza Srbije, zatim Nikola Lazetić, inače u društvu potpredsjednika FK Partizan Predraga Mijatovića, potom trener Crvene zvezde Dejan Stanković, pa Branko Žigić, Milan Rastavac, Zoran Tošić, Vladimir Stojković i drugi. Pogledajte u galeriji ko je prisustvovao današnjoj utakmici u Bačkoj Topoli:

Podsjetimo, ovo je četvrta utakmica na kojoj je selektor Srbije Veljko Paunović, a u prethodne tri ostvarena je jedna pobjedu (nad Letonijom) uz poraze od Engleske i Španije.

Ni na jednoj od ove četiri utakmice Srbija nije sačuvala sopstvenu mrežu i čini se da je to trenutno najveća boljka "orlova".

