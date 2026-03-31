Otkaz pred meč Srbija - Saudijska Arabija: Uzalud što je odveo ekipu i na Svjetsko prvenstvo

Erv Renar neće voditi Saudijsku Arabiju na Svetskom prvenstvu i duel protiv Srbije mu je posljednji.

Izvor: EPA/Julio Munoz

Uoči prijateljske utakmice između Srbije i Saudijske Arabije, stižu vijesti da će ovo biti i poslednji put da Erv Renar vodi "arapske sokolove". Poznati trener koji je pravio ogromne uspjehe sa Zambijom i Obalom Slonovače dobio je otkaz pred Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi, a uskoro se očekuje i imenovanje novog selektora.

Navodno, Renara bi trebalo da naslijedi inače Sad Al-Šehri, trener Al Etifaka, koji je prethodno bio i vršilac dužnosti selektora Saudijske Arabije.

Kako se navodi, Renar je dobio otkaz zbog toga što je njegova ekipa izgledala jako loše protiv Egipta, kada je prije četiri dana izgubila 4:0. Na tom meču Saudijska Arabija je bila izuzetno nemoćna, pa Renara neće spasiti čak ni dobra partija protiv Srbije, pošto je njegova sudbina već riješena.

Renar je inače vodio Saudijsku Arabiju i od 2019. do 2023. godine, poslije čega je trenirao francuske fudbalerke, a zatim se vratio opet na klupu azijske selekcije i odveo je na Mundijal.

Ovog ljeta Saudijska Arabija igraće u grupnoj fazi protiv Španije, Zelenortskih Ostrva i Urugvaja.

