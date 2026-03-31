Amaterska odbrana Srbije: Pogledajte kako je Mijat Gaćinović častio Saudijce

Pogledajte očajnu reakciju Mijata Gaćinovića koji je pokušao da "brani" poziciju od napadača Saudijske Arabije, a on ga je pretrčao i zatresao mrežu Predraga Rajkovića.

Izvor: TV Arena sport

Fudbalska reprezentacija Srbije očajno je počela današnji meč protiv Saudijske Arabije u Bačkoj Topoli. Da li zbog toga što je u pitanju neatraktivan rival, koji je pred utakmicu ostao i bez selektora Erva Renara, ili nešto drugo - "orlovi" su vrlo loše reagovali na startu utakmice na TSC areni.

Šta se dogodilo? Poslije kornera za Srbiju, u 8. minutu, jako loše je reagovala posljednja linija. Terzić je loše vratio loptu, Gaćinović nije uspeo da zagradi loptu za Predraga Rajkovića koji je izašao na pola terena - i ostala je prazna mreža.

Srbija - Saudijska Arabija 0:1

Nije bilo teško Abdulahu Al Hamdanu, inače igraču Al Nasra, da zatrese nebranjenu mrežu.

Ovo je inače i četvrta utakmica Srbije od kada je Veljko Paunović selektor na kojoj su srpski fudbaleri primili gol, a ako uzmemo u obzir i period kod Dragana Stojkovića Piksija - još od 6. septembra i meča sa Letonijom Srbija nije sačuvala mrežu. To je definitivno stvar na kojoj će biti potrebno da se poradi u narednom periodu.

