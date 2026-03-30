Došli su na lični zahtjev, ne zbog obaveze: Detalj sa konferencije Paunovića i Mitrovića mnogi nisu primijetili

U Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi organizovana je konferencija za medije uoči utakmice između Srbije i Saudijske Arabije. Selektor Veljko Paunović i kapiten Aleksandar Mitrović pričali su o predstojećoj utakmici, a jedna fotografija privukla je veliku pažnju.

Gotovo neprimjetno, ali sa velikom pažnjom, su u sali sjedila i trojica mladih igrača - Aleksandar Stanković, Vanja Dragojević i Petar Ratkov. Oni su na ličnu inicijativu željeli da prisustvuju konferenciji, ne zbog obaveze, već iz želje da uče. Pomno su pratili način na koji Paunović i Mitrović odgovaraju na pitanja medija.

Svjesni su i mladi srpski fudbaleri da će u budućnosti da se nalaze u sličnim situacijama. Pred kamerama, fotoaparatima i da će odgovarati na slična pitanja. Na taj način su željeli da se pripreme i za stvari koje ih čekaju van terena i šta znači biti dio seniorske reprezentacije Srbije.