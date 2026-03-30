logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Došli su na lični zahtjev, ne zbog obaveze: Detalj sa konferencije Paunovića i Mitrovića mnogi nisu primijetili

Bojan Jakovljević
0

Dok su Veljko Paunović i Aleksandar Mitrović razgovarali sa novinarima, jedan detalj privukao je veliku pažnju. Tu su bila trojica mladih igrača.

Mladi fudbaleri Srbije na konferenciji za medije Izvor: MN PRESS

U Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi organizovana je konferencija za medije uoči utakmice između Srbije i Saudijske Arabije. Selektor Veljko Paunović i kapiten Aleksandar Mitrović pričali su o predstojećoj utakmici, a jedna fotografija privukla je veliku pažnju.

Gotovo neprimjetno, ali sa velikom pažnjom, su u sali sjedila i trojica mladih igrača - Aleksandar Stanković, Vanja Dragojević i Petar Ratkov. Oni su na ličnu inicijativu željeli da prisustvuju konferenciji, ne zbog obaveze, već iz želje da uče. Pomno su pratili način na koji Paunović i Mitrović odgovaraju na pitanja medija.

Svjesni su i mladi srpski fudbaleri da će u budućnosti da se nalaze u sličnim situacijama. Pred kamerama, fotoaparatima i da će odgovarati na slična pitanja. Na taj način su željeli da se pripreme i za stvari koje ih čekaju van terena i šta znači biti dio seniorske reprezentacije Srbije.

Tagovi

orlovi Srbija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC