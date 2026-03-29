Srbija čekala, Sergej gledao u preskupi Roleks: Zbog njega nije zakasnio u reprezentaciju

Reprezentativac Srbije Sergej Milinković-Savić na okupljanje tima došao noseći skupocjeni sat na ruci.

Fudbalska reprezentacija Srbije započela je novi ciklus pod komandom selektora Veljka Paunovića, a jedna od najvažnijih odluka koje su donijete je povratak braće Milinković-Savić u nacionalni tim. Vanja i Sergej su se nakon gotovo dvije godine vratili u tim, a njihov dolazak na okupljanje u Staru Pazovu privukao je mnogo pažnje.

Kada je stigao u Kuću fudbala, prvotimac Al-Hilala i jedan od najboljih srpskih fudbalera Sergej Milinković-Savić nonšalantno je pokazao skupocjeni sat - Roleks koji košta oko 83.000 evra. Taj modni detalj fantastično je uklopljen u njegov stajling, pa se nije previše isticao na ruci srpskog reprezentativca.

"Na okupljanje fudbalske reprezentacije Srbije Sergej Milinković-Savić pristigao je noseći na ruci najljepšu savremenu Rolex Daytonu - onu u platini sa braon keramičkim bezelom (kažite da ima ljepša, hajde). San svakog kolekcionara, prije svega zbog materijala, a onda i zbog statusa koji nosi s ozbirom na to da je jedan od najskupljih satova u Rolexovom katalogu koji se može kupiti", navodi se na Instagram stranici "Sat_na_ruci".

Brzom pretragom na internetu pronašli smo da bi za ovakav sat trebalo da se izbroji oko 83.000 evra, što nije previsoka cijena imajući u vidu koliko Sergej Milinković-Savić zarađuje kao jedan od najplaćenijih fudbalera Al-Hilala iz Saudijske Arabije. Srpski fudbaler se očigledno počastio veoma skupim, ali lijepim i elegantnim satom koji je javnosti pokazao na okupljanju nacionalnog tima.

Podsjećamo, Sergej Milinković-Savić vratio se u reprezentaciju Srbije nakon gotovo dvije godine, pošto je posljednji meč u dresu državnog tima odigrao na Evropskom prvenstvu 2024. godine u Njemačkoj, kada mu je Dragan Stojković protiv Danaca dao tek tri minuta na terenu. Njegov rođeni brat Vanja bio je dio tima na tom turniru, ali nije branio za reprezentaciju. On je posljednji put za Srbiju nastupio u prijateljskom meču protiv Austrije neposredno pred početak turnira u Njemačkoj.