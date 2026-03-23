Srbin i Hrvat vode Milan: Luka Modrić i Strahinja Pavlović najvažniji u timu

Hrvatski reprezentativac Luka Modrić igrač je sa najvećim brojem minuta u Milanu, dok je srpski fudbaler Strahinja Pavlović na trećem mjestu po broju vremena na terenu u Seriji A.

Milan igra vrlo dobro, trenutno je drugi u Seriji A, odmah iza Intera. A, posebno je važno to što su iskusni Luka Modrić, a pored njega i srpski reprezentativac Strahinja Pavlović jedni od najvažnijih igrača u timu. Hrvat je fudbaler sa najviše minuta u Seriji A, dok je bivši igrač Partizana na trećem mjestu.

Luka Modrić, iako broji 40 godina i dalje igra na visokom nivou. Reprezentativac Hrvatske je poslije duge karijere u Real Madridu, riješio da karijeru nastavi u Milanu i kako se čini donio je pravu odluku. Postao je neophodan član ekipe Masimilijana Alegrija, a o tome govori i činjenica da italijanski velikan želi da zadrži Hrvata i naredne sezone, po svaku cijenu.

Osim želje kluba, nešto otkriva i statistika, a na nju bi mogli da budu ponosni i Hrvati i Srbi. Luka Modrić je, osim naravno golmana, prvi igrač po broju minuta u nacionalnom takmičenju. U Seriji A je dosad odigrao 2.456 minuta u 29 mečeva, što dalje kaže da je u svim utakmicama bio gotovo 90 minuta. Na drugom mjestu se nalazi Aleksis Salemekers iz Belgije sa 2.294 minuta, a odmah iza je Strahinja Pavlović sa 2.150 minuta u 26 utakmica, što sasvim dovoljno govori o važnosti ovih igrača u timu Milana.

Kad je u pitanju ukupni plasman u Seriji A, u zbiru sa golmanima koji debelo prednjače, Luka Modrić se nalazi na 25. mjestu i bez pogovora je najstariji na listi. Jedini koji bi iole mogli da pariraju Modriću su Jan Zomer iz Intera, koji ima 36 godina, ali treba napomenuti da je riječ o golmanu italijanskog kluba. U igri je i David de Hea iz Fiorentine koji ima 34 godine, ali je takođe golman.

Da li Luka Modrić ostaje u Milanu?

Italijanski mediji tvrde da Luka Modrić ima dva plana u narednom periodu: prvi se odnosi na završnicu sezone u Milanu, a drugi na poziv reprezentacije Hrvatske na predstojećem Svjetskom prvenstvu. S druge strane, u Milanu su jasni - žele da zadrže Luku Modrića. To nije samo stav kluba, već i trenera Alegrija.

Po dolasku Modrića u Italiju, klub je potpisao ugovor na godinu dana, ali sa mogućnošću da isti bude produžen. Međutim, u dogovoru sa italijanskim velikanom, presudu će doneti upravo iskusni Hrvat koji će odličiti da li će aktivirati opciju ili ne.

Da li Strahinja Pavlović ostaje u Milanu?

Srpski reprezentativac Strahinja Pavlović briljira u dresu Milana ove sezone, a izgleda da ga na ljeto čeka veliki transfer. Prije samo godinu dana spekulisalo se da bi mogao da pređe u Tursku, jer njegova forma na "San Siru" tada nije impresionirala.

Međutim, situacija se potpuno promijenila. Prema informacijama italijanskog portala Kalčomerkato, za Pavlovića je zainteresovan Čelsi, koji je spreman da za njega plati čak 40 miliona evra. Jedino što zasad može da stane na put transferu jeste eventualna nova zabrana registracije igrača.

