logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Podsjeća me na 1990. godinu": Pogledajte novi dres Hrvatske, Modrić odmah istakao detalj

"Podsjeća me na 1990. godinu": Pogledajte novi dres Hrvatske, Modrić odmah istakao detalj

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Fudbalska reprezentacija Hrvatske predstavila je novi dres za Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi na kome će igrati ovog ljeta.

Dres Hrvatske za Mundijal 2026 Izvor: YouTube/Hrvatski nogometni savez/Printscreen

Ostalo je manje od tri mjeseca do početka Svjetskog prvenstva u fudbalu u SAD, Meksiku i Kanadi, pa je naravno ovo doba godine rezervisano za predstavljanje nove sportske opreme. Nakon što je "Adidas" predstavio većinu dresova, sada je nove garniture reprezentacije Hrvatske predstavio i "Najki".

Očekivano, domaći dres ima prepoznatljive "kvadratiće" u crveno-bijelim bojama, ali manje nego što smo navikli u nekim od ranijih varijanti, dok je gostujući tamnoplave boje, sa crnim elementima. Pogledajte kako izgleda:

Kako već kažu u Hrvatskoj, u pitanju je dres koji podsjeća na same početke njihove fudbalske reprezentacije, pa i prije nego što se ova država odvojila od Jugoslavije:

"Iako sam imao sreću da 194 puta obučem najljepši dres na svijetu, taj trenutak još uvijek mi je poseban i dragocjen jer znam šta hrvatska reprezentacija znači svakom hrvatskom fudbaleru i našim navijačima. Ovaj dres jako me podsjeća na onaj iz 1990. godine, a svi smo stotinu puta vidjeli te istorijske scene kada je započela ova nevjerovatna priča hrvatske fudbalske reprezentacije", kazao je Luka Modrić.

Novi dres Hrvatske
Izvor: YouTube/Hrvatski nogometni savez

"Stoga ovaj dizajn doživljavam inspirativnim - podjseća me na velikane koji su postavili temelje današnjih uspjeha. Dres je moderan, lagan i ugodan za igru, ali najvažnije je što zadržava ono najvažnije, prepoznatljivi hrvatski identitet. Nosićemo ga s velikim ponosom, kao i svaki do sada".

Inače, Hrvatskoj sada u martu sljeduju dve jake prijateljske utakmice gdje će ih i predstaviti. Prvo u Orlandu protiv Kolumbije u noći četvrtak na petak (00.30) kada će obući domaći, a gostujući protiv Brazila (1. april, 2.00).

S kim igra Hrvatska na Mundijalu?

Fudbalska reprezentacija Hrvatske smještena je u grupu "L" zajedno sa Engleskom, Ganom i Panamom, pa se očekuje da prođe bez velikih problema.

Tagovi

fudbal Hrvatska Luka Modrić Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Navijači

FK BORAC

RK BORAC