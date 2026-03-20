Hrvati prave stadion klubu pred bankrotom!

Stadion na Savi biće ponos istoka Hrvatske, a na njemu treba da igra Marsonija iz Slavonskog Broda.

Godinama je infrastruktura - pre svega stadioni - bila najveći problem fudbala u Hrvatskoj, a na to su ukazivali i njihovi najbolji igrači, selektor Dalić, bivši reprezentativci... Dinamo i Lokomotiva će dobiti nove stadione u Zagrebu, istom scenariju na mjestu Poljuda nada se i Hajduk iz Splita, ali to nisu jedini gradovi u kojima se izvode radovi.

Na svojim zvaničnim stranicama na društvenim mrežama grad Slavonski Brod pokazao je kako će u budućnosti izgledati novi stadion, čija izgradnja se radi po fazama i traje već nekoliko godina. Prvobitno je napravljena jedna bočna tribina, sada se pravi jedna tribina iza gola, a očekuje se da stadion kada bude kompletan ima četiri pokrivene tribine i veoma zanimljiv izgled.

Za sada nisu otkriveni svi detalji o izgradnji stadiona, ali je jasno da će on biti među najljepšima u Hrvatskoj iako se ne očekuje da ima veliki kapacitet. Na njemu će tek nekoliko hiljada navijača moći da posmatra utakmice voljenog kluba, što je sasvim u skladu sa veličinom Slavonskog Broda koji ima oko 45.000 stanovnika. Pogledajte kako će izgledati stadion u Slavonskom Brodu:

Čini se da bi ovaj stadion u ubudćnosti mogao da bude idealan za odigravanje važnih mečeva mlađih kategorija reprezentacije Hrvatske, ukoliko sve bude urađeno na najvišem nivou i UEFA ga kategorizuje na pravi način. Do tada će na njemu igrati Marsonija, niželigaš koji je prethodnih mjeseci imao ogromnih problema i u finansijskom i u organizacionom smislu.

Grad Slavonski Brod nalazi se na polovini puta između Beograda i Zagreba, na lijevoj odnosno sjevernoj obali reke Save koja je na tom delu prirodna granica između Hrvatske i BiH. NK Marsonija je daleko najpoznatiji sportski kolektiv u gradu, a stadion na kojem bi u budućnosti trebalo da igraju nalazi se na samoj obali Save.

Članovi Marsonije svojevremeno su bili proslavljeni fudbaleri Mario Mandžukić, Ivica Olić i Boris Živković, dugogodišnji reprezentativci Hrvatske i igrači sa zapaženim internacionalnim karijerama. Svojevremeno je Marsonija bila vžan faktor u hrvatskom fudbalu jer je igrala u elitnom rangu, ali sada je situacija daleko od idealne.

Pred početak tekuće sezone klub je bio pred gašenjem zbog duga od 50.000 evra prema trojici bivših fudbalera, a u ljeto 2025. godine napravljen je plan za narednih 15 godina koji obuhvata i najmanje jednu šampionsku titulu u Hrvatskoj. Ubrzo nakon toga klub nije dobio licencu za takmičenje u trećoj ligi pa je prebačen u Treću nogometnu ligu Istok, odnosno četvrti rang.

Marsonija se trenutno takmiči u četvrtoj ligi hrvatskog fudbala, a prije samo nekoliko mjeseci pisalo se o izuzetno teškoj finansijskoj situaciji u klubu. Tada je napomenuto da su igrači izbacivani iz stanova u kojima žive jer klub nije redovno plaćao kirije, kao i da je upitno u kakvim će uslovima Marsonija izgurati aktuelnu sezonu. U ovom trenutku Marsonija je na prvom mjestu na tabeli sa 35 bodova iz 18 kola, a bod iza njih nalazi se Slavonija iz Požege.

