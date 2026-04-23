Strahinja Pavlović ide u englesku Premijer ligu? Milan neće ni da čuje za ponudu od 40 miliona evra

Autor Nebojša Šatara
Strahinja Pavlović izaziva veliko interesovanje, ali Maks Alegri želi da stameni srpski defanzivac ostane u Milanu.

celsi nudi 40 miliona za strahinju pavlovica Izvor: Marco Canoniero / Zuma Press / Profimedia

Strahinja Pavlović se ustalio u Milanu kod Maksa Alegrija, a to nije prošlo nezapaženo. Dok mu "rosoneri" spremaju novi ugovor Čelsi želi da ga ubijedi da dođe u Englesku. 

Štoper reprezentacije Srbije odgirao je 33 utakmice na kojima je dao četiri gola i imao je jednu asistenciju u dresu milanskog velikana ove sezone i Alegri traži da mu se produži saradnja. Sa njim u srcu odbrane Milan je bio konkurentan za titulu, mada će najvjerovatnije završiti na drugom ili trećem mjestu Serije A na kraju sezone.

Ipak Čelsi je spreman da plati duplo više od cijene koju je Salcburgu platio Milan. Kada je dolazio u Italiju defanzivac iz Srbije plaćen je 20.000.000 evra, dok je Čelsi spreman da ponudi 40.000.000 evra za njegove usluge. 

Ipak za "Tutosport" je Pavlović jasno rekao: "Želim da ostanem u Milanu što je duže moguće", tako da djeluje da su njegovi planovi vezani za Milan. 

Hoće Ligu šampiona

Jeste Milan posustao u finišu Serije A i porazima od Napolija, Lacija i Udinezea je vjerovatno ostao bez titule, ali će sigurno igrati Ligu šampiona naredne sezone. Sa druge strane Čelsi se pod Lijamom Roseniorom raspao i sada ne samo da mijenja trenera nego je van mjesta koje garantuju bilo kakvu Evropu. Stoga nije ni čudo da je Pavloviću bliža i draža opcija da ostane u Milanu i igra Ligu šampiona.

