Ameri lagali o najvećem srpskom talentu: "Morali su da se opravdaju kod navijača"

Pisalo se da će perspektivni srpski košarkaš Nikola Kusturica zarađivati šest miliona po sezoni.

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Veliki srpski talenat Nikola Kusturica potpisao je dvogodišnji ugovor sa prestižnim koledžom UCLA, ali navodi koji su se pojavili u medijima da će zarađivati šest miliona po sezoni nisu tačni, kaže Nemanja Jovanović, koordinator i specijalista za regrutaciju igrača iz inostranstva u timu "Bruinsa".

Mnogi američki i evropski mediji naveli su u svojim izvještajima da je nekadašnji košarkaš Barselone pristao na NIL paket vrijedan 12 miliona dolara tokom dvije godine, čime bi Kusturica postao jedan od najplaćenijih igrača u koledž košarci.

Međutim, u razgovoru za "SB Nation", Jovanović je direktno osporio te cifre i istakao da su ove informacije plasirali timovi koji nisu uspjeli da obezbijede njegov potpis.

"Cifra o kojoj se izvještavalo potekla je od univerziteta koji su izgubili bitku za Nikolu, pa su potom morali da objasne svojim navijačima da ih je to toliko koštalo”, rekao je srpski stručnjak.

Jovanović je naglasio da su finansijski uslovi bili samo jedan od razloga da Nikola potpiše za UCLA. "Nikolina vizija o tome kako može da se razvije u NBA igrača na UCLA-u bila je važna, baš kao i svi ostali faktori koje smo pomenuli. Važno mu je bilo da bude starter na svojoj poziciji."

"Počeo sam pažljivije da pratim Kusturicu prošle godine. Prije toga, znao sam za njega zahvaljujući saradnji sa njegovim srpskim agentom, Bojanom Šormazom. Razgovarali smo o tome da ostanemo u kontaktu ukoliko Nikola odluči da ode na koledž. Ideja se pojavila negdje u aprilu. Nikola je ranije završavao srednju školu, pa smo u proces regrutacije ušli ove, umjesto naredne godine, kako je prvobitno bilo planirano. Predstavili smo mu paket koji je pokrivao i akademski i sportski aspekt, zajedno sa našim glavnim trenerom Mikom Kroninom”, rekao je on.

Kako je naveo, okruženje u okviru samog programa predstavljalo je još jedan važan faktor. Kusturica je želio da bude okružen ljudima sa Balkana. U timu će imati dvojicu saigrača sa naših prostora, što će mu olakšati adaptaciju.

"Njegova odluka je bila spoj svih tih faktora. On ima povjerenja u Mika Kronina i njegov rad u naredne dvije godine, uz ideju da se razvije u igrača koji će biti visoko rangiran na NBA draftu 2028. godine, kao i u priliku da osvoji titulu sa UCLA-om", zaključio je.

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Inače, Kusturica je briljirao na Evropskom prvenstvu za igrače do 16 godina prošle godine, kao i ove na Svjetskom sa U17 reprezentacijom, da bi uslijedio poziv selektora A reprezentacije Dušana Alimpijevića. Međutim, UCLA mu nije dala dozvolu da se pridruži Nikoli Jokiću i ekipi, što bi za njega bilo dragocjeno iskustvo. U svakom slučaju, o jednom srpskom igraču se nije ovako pisalo još od Nikole Jokića...