"Najbolji je na svijetu": Pavlović cijeloj Italiji rekao šta misli o Vlahoviću

Da srpski fudbaleri jedni drugima "čuvaju leđa" još jednom je pokazao Strahinja Pavlović, koji je javno pohvalio saigrača iz nacionalnog tima - Dušana Vlahovića.

Strahinja Pavlović igra sjajnu sezonu u Milanu, a njegov tim sastaće se sa Juventusom u jednom od najvažnijih mečeva za što bolje mesto na tabeli i samim tim plasman u Ligu šampiona. Tako je jedna od zanimljivih tema pred okršaj velikana bilo i prijateljstvo Pavlovića i Dušana Vlahovića. Iako golgeter Srbije neće biti u timu "stare dame", Pavlović je pokušao Italijanima da objasni o kakvom je igraču riječ.

"Da, naravno, nas dvojica smo stalno u kontaktu... Dušan je moj veliki prijatelj i gotovo svakodnevno se dopisujemo ili čujemo. On je vrhunski igrač, ali i sjajna osoba. Prije dolaska u Milan pitao sam ga kakva je Italija, a o svemu sam razgovarao i sa Milenkovićem i Terzićem. Ovdje ima dosta mojih sunarodnika i to mi se veoma dopada", rekao je Pavlović za "Tutosport".

Na pitanje da li bi volio Vlahovića da vidi u dresu Milana, s obzirom na to da mu ističe ugovor, Pavlović je rekao: "To nije pitanje za mene... Mogu samo da kažem da je u pitanju vrhunski fudbaler, sa izuzetnim kvalitetom. Kada je u formi, on je broj jedan - najbolji napadač u ligi i jedan od najboljih na svijetu."

Kako je čuvati ga na treninzima?

"Nimalo lako... Protiv njega sam igrao i u prvom dijelu sezone protiv Juventusa, kada je ušao u posljednjih dvadesetak minuta."

Kada je u pitanju sam duel protiv Juventusa, Pavlović je bio jasan:

"Nismo uplašeni, ali ih poštujemo. Znamo šta treba da uradimo kako bismo im se suprotstavili i hajde da vidimo šta će se desiti", rekao je Srbin.

"Samo spavam malo manje"

Strahinja Pavlović bio je upitan i za novu ulogu u životu. Ulogu oca.

"Uvijek sam spreman za to. To je najljepša stvar na svijetu. Sada nemam slobodnog vremena, jer kad god sam kod kuće želim da budem sa njim. Za sada se ništa ne mijenja, samo spavam malo manje, ali moja supruga radi sav posao. Tadija ima velika stopala, naslijedio je to od tate. Možda će jednog dana biti košarkaš, ko zna", rekao je reprezentativac Srbije.

