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Grčki arbitar sudi "zmajevima": Vodio duele Borca i Zrinjskog, sad će na centar u meču Poljska - BIH

Grčki arbitar sudi "zmajevima": Vodio duele Borca i Zrinjskog, sad će na centar u meču Poljska - BIH

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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UEFA odredila arbitra za prvi duel BiH u Ligi nacija.

Anastasios Papapetru sudi meč Poljska - BiH Izvor: Joao Bravo / Zuma Press / Profimedia

Reprezentacija BiH u petak od 20.45 igraće protiv Poljske, u prvom meču nove sezone Lige nacija, a saznali smo i ko će biti službena lica meča koji će biti odigran u Varšavi.

UEFA je ovaj susret povjerila grčkom arbitru Anastasiosu Papapetruu, koji je do sada dva puta sudio mostarskom Zrinjskom na međunarodnoj sceni, a nedavno i banjalučkom Borcu.

Zanimljivo, oba puta "plemićima" je rival bio Breidablik, dok su i Banjalučani igrali sa Islanđanima. Prije nepunih mjesec dana Borac je u odlučujućem meču kvalifikacija za Konferencijsku ligu slavio 3:1 na Gradskom stadionu.

SLUŽBENA LICA

Papapetruu će u radu pomagati sunarodnici Trifon Petropulos i Petros Patras, a četvrti sudija je Fotios Polihronis. I u VAR sobi biće Grci, glavni VAR sudija Joanis Papadopulos i njegov asistent Spiridon Zampalas.

Papapetru je grčki sudija rođen 13. januara 1985. godine u Atini. Spada u grupu najpoznatijih i najiskusnijih arbitara u grčkoj Superligi, a od 2019. godine nalazi se i na zvaničnoj FIFA listi međunarodnih sudija.

Papapetru je u elitnom rangu grčkog fudbala (Superliga) debitovao 2011. godine i od tada je sudio više od stotinu utakmica domaće lige i Kupa Grčke. Poznat je po striktnom autoritetu i visoko postavljenom kriterijumu faulova.

Kroz karijeru je često bio delegiran za osjetljive mečeve u kojima vlada veliki pritisak navijača i medija, uključujući derbije između atinskih i solunskih rivala (Olimpijakos, Panatinaikos, AEK, PAOK).

Izvor: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia

Nakon što je 2019. dobio FIFA znak, Papapetru je počeo redovno da sudi utakmice pod okriljem UEFA.

Sudio je na utakmicama u kvalifikacijama i grupnim fazama Lige Evrope i Konferencijske lige, dok je pravdu dijelio i u kvalifikacijama za Evropsko i Svjetsko prvenstvo, kao i u mečevima Lige nacija.

Zanimljivo, bio je sudija i na King's kupu u Saudijskoj Arabiji.

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Tagovi

Liga nacija zmajevi reprezentacija BiH Poljska sudija

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