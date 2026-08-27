19 : 30 Poruka iz Vikingura "Ovo jeste teška situacija, ali u ekipi vlada snažna vjera. Naravno, nije idealno gubiti sa dva gola, ali to je situacija u kojoj se nalazimo i dalje vjerujemo da možemo da preokrenemo stvari. Vidjeli smo u prošloj utakmici da smo malo odstupili od svojih standarda. Smatram da je igra mogla da bude brža, da smo mogli brže da prenosimo loptu i odigramo mnogo bolje. To i očekujem od svog tima sutra. Moramo da budemo u stanju da pružimo svoju najbolju igru. Igramo protiv veoma dobre ekipe, odlični su u onome što rade. U prvoj utakmici su igrali direktno protiv nas, direktan fudbal, a mi smo mogli bolje da reagujemo kod golova koje su postigli. Dakle, postoje sitni detalji koje moramo da popravimo kako bismo sebi stvorili dobru priliku u meču. Što se tiče uslova, sada smo već navikli na ovo. Dva puta smo igrali u Mađarskoj u Evropi u sličnim uslovima. Toplo je, igra se na travi, tako da to nećemo koristiti kao izgovor da ne pružimo dobru partiju sutra", riječi su stratega islandskog tima Selvija Otesena. Izvor: Goran Arbutina, mondo.ba

19 : 29 Očekivanja Marinovića "Sigurno da očekujemo jedan težak meč i protivnika koji će sasvim sigurno izaći i ovdje da igra kao što su igrali i na Islandu. Očekujemo od samog početka njihov pritisak, jer oni jednostavno pokušavaju da nadoknade taj rezultat. Ono što je nama bitno jeste da odigramo pametnu utakmicu. Želimo ovdje da budemo hrabri i disciplinovani i da imamo taj karakter. Takođe, ovu utakmicu moramo da odigramo još bolje nego što smo odigrali tamo na Islandu ukoliko želimo da prođemo, jer radi se zaista o jednoj kvalitetnoj ekipi. Međutim, isto tako, i mi imamo kvalitet i iskustvo, a ovom prilikom bih pozvao navijače da nam daju podršku, jer nama mnogo znači", rekao je trener Borca Vinko Marinović na konferenciji za novinare. Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

19 : 26 SASTAVI! BORAC: Jurkas, Jakšić, Majers, Karolina, Erera, Esiti, Hiroš, Jojić, Hrelja, Savić, Juričić. Trener: Vinko Marinović. VIKINGUR: Fridrikson, Gunarson, Ekrot, Vatnhamar, Gudjonson, Andrason, Sigurdson, Trandarson, Magnuson, Ingimundarson, Tordarson. Trener: Selvi Otesen.

19 : 10 Ko sudi? Svi arbitri dolaze iz Grčke, a predvodi ih Anastasios Papapetru. Pomagaće mu Trifon Petropulos i Andreas Fotopulos, dok je četvrti sudija Fotios Polihronis. U VAR sobi su Joanis Papadopulos i Stefanos Kumparakis.

19 : 05 Dva tima već su izborila plasman Do sada su popunjena dva od 36 mjesta. Harts je sinoć poslije penala eliminisao bečki Rapid, dok je finski KuPS do ligaške faze stigao savladavši preko Šamroka.

18 : 59 Šta se desilo u prvom meču? Borac je slavio u Rejkjaviku (1:3) zahvaljujući pogocima Juričića (2) i Jojića i stigao nadomak ovjere plasmana u ligašku fazu Konferencijske lige.