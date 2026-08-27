Dan D za Borac: Pun stadion čeka novu ligašku fazu, "vikinzi" se nadaju čudu!

Borac večeras od 20.30 časova dočekuje Vikingur i brani dva gola prednosti u plej-ofu Konferencijske lige.

Izvor: FK Borac

Banjalučki Borac na korak je od još jednog učešća u ligaškoj fazi Konferencijske lige.

Crveno plavi su u sezoni 2024/25 ispisali istoriji kada su pod vođstvom Mladena Žižovića izborili evropsku jesen, potom je produžili i stigli čak do osmine finala konferencijske lige, a sada žele novi uspjeh pod vođstvom Vinka Marinovića.

Od ligaške faze Konferencijske lige dijeli ih još 90 minuta, koje će biti večeras odigrane od 20.30 časova na Gradskom stadionu u Banjaluci.

U tih 90 minuta šampion BiH će protiv Vikingura braniti dva gola prednosti sa Islanda koje su mu u Rejkjaviku donijeli Luka Juričić i Miloš Jojić.

Borac je prije sedam dana bacio „vikinge“ na koljena i postao prva ekipa koja je slavila na Vikingsfelur stadionu ove sezone, nakon što su u glavnom gradu Islanda redom padali Đer, Hapoel Ber Ševa i Tun.

Ekipa Vinka Marinovića sada mora da u najmanju ruku odbrani dva gola prednosti ukoliko želi da se u petak od 13 časova na žrijebu ligaške faze Konferencijske lige u Monaku nađe i kuglica sa imenom "Borac Banja Luka".

Izvor: MONDO

"Ono što je nama bitno jeste da odigramo pametnu utakmicu. Želimo ovdje da budemo hrabri i disciplinovani i da imamo taj karakter. Takođe, ovu utakmicu moramo da odigramo još bolje nego što smo odigrali tamo na Islandu ukoliko želimo da prođemo, jer radi se zaista o jednoj kvalitetnoj ekipi. Međutim, isto tako, i mi imamo kvalitet i iskustvo, a ovom prilikom bih pozvao navijače da nam daju podršku, jer nama mnogo znači", rekao je trener Borca pred duel sa Vikingurom.

Gradski stadion je rasprodan!

Da će crveno-plavi imati podršku to je više nego jasno pošto je Gradski stadion praktično rasprodan. Tokom srijede u prodaji je ostao još jako malen broj karata i za očekivati je da Borac nadmaši i rekord koji je postavio na duelu protiv Levskog. Tada su na tribinama bila 10.102 gledaoca, a večeras bi trebala da bude ispisana nova stranica istorije. Među njima bi osim zvanične delegacije Vikingura trebalo da bude i 20 navijača islandskog kluba.

Revanš meč Vikingura i Borca biće odigran u prilično drugačijem ambijentu i atmosferi, za razliku od prvog meča na Islandu koji je odigran na stadionu koji prima 1.450 gledalaca i potpuno drugačijim vremenskim uslovima.

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Trener islandskog šampiona ipak ne želi da to bude bilo kakvo opravdanje za partiju njegove ekipa na Gradskom stadionu u Banjaluci, te ističe da Vikingur uprkos rezultatskom zaostatku igra mora da odigra strpljivo.



"Nije stvar u tome da moramo da ih pobijedimo sa 2:0 u prvom poluvremenu. Moramo da budemo strpljivi u našoj igri. Ne smijemo da odstupimo od naše strukture, čak i ako ne postignemo gol u prvom poluvremenu. Golovi u fudbalu dolaze veoma brzo, tako da, kao što sam rekao, moramo da budemo strpljivi, sačuvamo našu strukturu i igramo na naš prepoznatljiv način", rekao je Solvi Otesen i tokom konferencije istakao da je cilj Vikingura u ovoj sezoni da izbori ligašku fazu nekog evropskog takmičenja.

Isti cilj ima i Borac, iako je za razliku od sezone 2024/25 ovog ljeta išao težim putem i imao težak žrijeb.

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Motiva ne nedostaje, a osim novog učešća na evropskoj sceni tu je i značajna finansijska nagrada. Borac plasmanom u plej-of ima već zagarantovanih 1.710.000 evra, a ukoliko izbori ligašku fazu zaradiće najmanje 3.870.000 evra, a tu su i dodatni prihodi od TV prava, ulaznica, nagrada za svaku pobjedu ili remi.

Duel Borca i Vikingura moći ćete da pratite u TV prenosu na Radio-televiziji Republike Srpske od 20.25 časova, kao i u tekstualnom prenosu na portalu MONDO. Naši reporteri biće na liccu mjesta sa najnovijim informacijama, fotografijama i video sadržajima.