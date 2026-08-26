Borac na korak od novog istorijskog evro-uspjeha: "Moramo da budemo hrabri i disciplinovani!"

Crveno-plavi u četvrtak uveče (20.30) dočekuju Vikingur u posljednjoj utakmici kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Pred punim tribinama Gradskog stadiona braniće dva gola prednosti (1:3) iz prve utakmice odigrane u Rejkjaviku.

Izvor: MONDO

Fudbalere Borca još samo 90 minuta dijeli od novog plasmana u ligašku fazu Konferencijske lige, drugi put u posljednje tri sezone.

Crveno-plave u četvrtak uveče na Gradskom stadionu (20.30 časova) očekuje revanš utakmica plej-ofa protiv islandskog Vikingura, u kojoj će braniti dva gola prednosti (1:3) iz prve utakmice odigrane prošlog četvrtka u Rejkjaviku. Ukoliko u tome uspiju, biće jedan od 36 timova koji će se od 15. oktobra do 17. decembra nadmetati za bodove.

"Kao što ste i sami rekli, imamo pobjedu 3:1, ali sasvim sigurno da ta prednost još uvijek ništa ne znači. Sigurno da očekujemo jedan težak meč i protivnika koji će sasvim sigurno izaći i ovdje da igra kao što su igrali i na Islandu. Očekujemo od samog početka njihov pritisak, jer oni jednostavno pokušavaju da nadoknade taj rezultat. Ono što je nama bitno jeste da odigramo pametnu utakmicu. Želimo ovdje da budemo hrabri i disciplinovani i da imamo taj karakter. Takođe, ovu utakmicu moramo da odigramo još bolje nego što smo odigrali tamo na Islandu ukoliko želimo da prođemo, jer radi se zaista o jednoj kvalitetnoj ekipi. Međutim, isto tako, i mi imamo kvalitet i iskustvo, a ovom prilikom bih pozvao navijače da nam daju podršku, jer nama mnogo znači", rekao je trener Borca Vinko Marinović na večeras održanoj konferenciji za novinare.

Izvor: MONDO

U meču na Islandu prvi put je dres Borca obukao bivši član Genta, PAOK-a i Ferencvaroša Anderson Esiti, koji se pokazao u dobrom svjetlu.

"Sa nama je bio već nekih 4-5 dana. Nakon toga nismo imali puno treninga, ali mogu da vam kažem da je zaista bilo dosta dobro. Već je drugu sedmicu sa nama, tako da se već polako uklaša, što je za nas isto jako bitno. Što se tiče njega, mislim da će i sutra biti na nivou kao što je bio i na ovom meču na Islandu."

Za razliku od prvog meča na Islandu, kada je temperatura vazduha bila oko 12 stepeni Celzijusa, u Banjaluci se očekuju potpuno drugačiji vremenski uslovi.

"Kako će se oni snaći, to ćemo vidjeti sutra. Što se nas tiče, mi smo se dobro prilagodili na one uslove koje smo imali na Islandu, a sutra ćemo vidjeti kako će oni biti prilagođeni na ove. Međutim, utakmica je u pola devet uveče, tako da neće tu biti neke ekstremne vrućine i ne vjerujem da bi to nešto na njih uticalo."

Izvor: MONDO

Posljednja prepreka Islanđanima na putu ka golu biće mladi čuvar mreže Mladen Jurkas, koji je odbranjenim penalima u Mađarskoj protiv ML Vitebska uveo ekipu u posljednje kvalifikaciono kolo.

"Naravno da sam zadovoljan utakmicom i predstavljanjem naše ekipe na Islandu. Sigurno da je protivnik bio težak, ali treba i sutra da odigramo iskusno kao što smo odigrali tamo i da mirno ovaj dvomeč privedemo kraju i izborimo ligašku fazu. Atmosfera u svlačionici je stvarno sjajna. Baš smo prava 'klapa' i spremno dočekujemo sutrašnji meč", ističe golman rođen 2007. godine.

Crveno-plavu "jedinicu" raduje činjenica da je u prodaji ostalo još veoma malo karata za utakmicu. Gradski stadion je praktično rasprodat...

"Bilo je lijepo pročitati tu novost, da je preostalo jako mala karata. Nema ništa ljepše za nekog igrača nego da igra pred pred punim tribinama u Banjaluci i sigurno da će nam to značiti i dati još jači vjetar u leđa za sutrašnji meč."

(mondo.ba, D. Šutvić)

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