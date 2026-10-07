Džordž Ajvazoglu ističe da će NBA Evropa postati autentičan brend, bez obzira na saradnju sa Evroligom.

Izvor: FAUGERE FRANCK / imago sportfotodienst / Profimedia

Pregovori, dogovori, nesuglasice i dalje su na relaciji Evroliga - NBA. Međutim, kako stvari stoje, najjače takmičenje je toliko riješeno da na evropskom području napravi takmičenje da, bez obzira na dalje korake Evrolige, ima vrlo ambiciozne planove. Zbog toga je generalni menadžer NBA Evrope Džordž Ajvazoglu u Londonu branio stavove nove lige.

Ajvazoglu nije štedio riječi kad je hvalio novi projekat - NBA Evropu - koji počinje u oktobru 2027. Tom prilikom je naglasio da će novo takmičenje imati veliki uticaj bez obzira na to da li je u saradnji sa Evroligom ili ne.

"To će se doživljavati kao nešto autentično evropsko. Ako bude uspješno, a vjerujem da hoće, postaće globalni brend. Prevazići će granice Evrope", rekao je Aivazoglu.

Šta je cilj NBA Evrope?

NBA liga je nameračila evropsko tržište i od njega neće odustati. Cilj novog takmičenja je da postigne globalni uticaj, kao što je to uspjela NBA. Ipak, ono što predstavlja problem za najjaču ligu na svijetu na prostoru Evrope jeste potencijalno odbijanje Evrolige, a samim tim i izostanak klubova kao što su Real Madrid i Barselona.

Oba kluba su odlučila da ostanu u Evroligi, a kako je njihovo tržište, za razliku od srpskog, procijenjeno kao profitabilno, to bi mogao biti problem. NBA Evropa želi najpopularnije evropske timove, ali i najpopularnije evropske lokacije.

Neke franšize se prodaju i za milijardu

Banka Džej Pi Morgan Čejs, koja savjetuje NBA ligu u vezi sa njenim evropskim projektom, takođe je podržala NBA Evropu na ovom događaju koji je organizovao Sportiko. Najveću banku u Sjedinjenim Američkim Državama predstavljao je Erik Menel, generalni direktor i košef grupe za investiciono bankarstvo u oblasti medija u Džej Pi Morganu.

Vidi opis Stigla poruka iz NBA, Evroliga više nije jedina opcija: "Postaćemo globalni brend" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Menel je na istoj konferenciji za medije istakao da će se mjesta u novom takmičenju prodavati i za po milijardu dolara na najvećim tržištima. A u prvi plan je istakao pregovore NBA sa vodećim evropskim fudbalskim klubovima.

NBA liga je tokom ljeta saopštila da je dobila ponude investitora u vrijednosti od 500 miliona do milijardu dolara za franšize u svakom od 12 gradova u kojima želi da ima stalne članove. Na spisku su Barselona, Madrid, Pariz, Lion, Rim, Milano, Minhen, Berlin, London, Mančester, Atina i Istanbul. Ipak, te ponude još nisu obavezujuće.

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