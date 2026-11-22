FK Partizan se suočava sa ogromnim problemima koji postaju sve veći iz kola u kolo. Pogledajte kako loše stoje crno-bijeli poslije poraza od IMT-a na tabeli Superlige.

Izvor: MN Press/sofascore.net

FK Partizan je u tako velikom problemu da poslije poraza od IMT-a zaostaje čak 15 bodova za trećeplasiranim Železničarom, uz odigranu utakmicu više od Pančevaca. O tome koliko su ispred Crvena zvezda (31 bod) i drugoplasirana Vojvodina (18 dok vodi protiv Mačve) crno-bijeli vjerovatno više i ne razmišljaju, fokusirajući se na goruće probleme.







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Prije svega, u Humskoj će razmišljati o tome da je Partizan i pod Aleksandrom Stanojevićem "vezao" neuspehe u Superligi i sada ima istorijskih devet poraza u samo 16 odigranih kola. Za crno-bijelima su uzastopni neuspesi protiv Mačve i IMT-a, a u sljedećem kolu igraju protiv pretposljednjeg Radničkog iz Niša, koji zaostaje šest bodova za timom iz Humske.

Partizanov košmar postaje sve mračniji dok odmiče jesen, u kojoj crno-bijele očekuje još samo jedna utakmica posijle Radničkog - gostovanje Radničkom 1923 u Kragujevcu. Tu će, nekako, biti kraj mukama Partizana i neće igrati utakmice do početka februara i nastavka sezone.