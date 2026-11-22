Crvena zvezda je pobijedila Cibonu u ABA ligi, a Ibon Navaro analizirao je igru i stanje Ebuke Izundua.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je poslije iscrpljujućeg duplog kola Evrolige bila vrlo ubjedljiva u regionalnom takmičenju. Tim Ibona Navara pobijedio je Cibonu u devetom kolu ABA lige. Španski stručnjak je poslije meča analizirao igru svog tima, ali je otkrio i zbog čega se Ebuka Izundu poslije snažnog udarca nije vratio u igru.

"Čestitam ekipi na pobjedi, a posebno na izvanrednom pristupu utakmici. Bez treninga, bez odmora, način na koji smo pristupili utakmici, način na koji smo je počeli, uz energiju i koncentraciju, bio je nevjerovatan. Naravno, igrači koji su bili odmorniji donijeli su nam tu energiju i fokus. U drugoj četvrtini smo, naravno, imali uspone i padove. Prestali smo da napadamo reket i da dobro dijelimo loptu. Mislim da se to nastavilo i na početku treće četvrtine, ali smo od otprilike petog minuta treće četvrtine ponovo pronašli energiju. Šegi (Ognjen Dobrić) je bio veoma važan da ponovo pokrene ekipu.

Mislim da možemo da budemo veoma zadovoljni načinom na koji smo završili utakmicu, prije svega kada je riječ o ozbiljnosti i kontroli velikih grešaka. Naravno, bilo je grešaka koje su posljedica košarke, energije i umora, ali ne i koncentracije. To je za nas bila najbolja stvar na utakmici", rekao je Navaro.

Da li je Ebuka Izundu povrijeđen?

Ebuka Izundu je na terenu proveo nešto manje od dva minuta i za to vrijeme je dobio udarac poslije kog je morao da napusti teren, a pomogli su mu saigrači. Nije se vraćao na parket, a Ibon Navaro je otkrio u kakvom je stanju.

"Dobio je udarac u predjelu kuka, iznad opasne zone. Očekivali smo da odigra rotaciju od devet do deset minuta zbog opterećenja, a zatim da minutažu dobije Džonatan. Međutim, u tom trenutku smo vidjeli da Džonatan ima dobar ritam, Semi nam je takođe pomogao na poziciji pet, zatim i Bojan, pa smo odlučili da Izundu odmori. Nismo željeli da ga, nakon što se ohladi, ponovo vraćamo u igru, jer bi to možda bilo opasno. To je jedini razlog."

Kako je igrao Džonatan Motli?

Poslije dužeg vremena najzvučnije pojačanje Crvene zvezde Džonatan Motli napokon je odigrao dobro, doduše protiv abaligaškog tima. "Ne samo zbog brojki, već i zbog osjećaja koji ima na terenu, zbog samopouzdanja. Posljednjih osam do deset dana veoma naporno je individualno radio kako bi dostigao ovaj nivo forme. Mislim da je bilo sjajno i da je, kao i svi naši igrači, spreman da pomogne ekipi kad god je to potrebno."

U tim se vratio i Čima Moneke, koji nije bio dio duplog kola Evrolige, pa je u susretu imao motiv više. "Čima je sa ovom energijom, ovakvim stavom i pristupom jedan od najboljih igrača Evrolige. Kada je ovakav, on nije samo važan za nas, već je jedna od zvijezda Evrolige. Samo moramo da mu pomognemo da ostane na tom nivou. To ne zavisi samo od njega, već i od nas. Svi moramo da mu pomognemo da bude ovakav kao danas. Njegov uticaj na početku utakmice bio je apsolutno sjajan."

O reprezentaciji

Ibon Navaro nije bio baš srdačan dok je govorio o obavezama koje čekaju igrače u nacionalnim timovima: "Šta želite da uradim? Da li želite da srpske igrače odmorimo zbog reprezentacije ili šta želite da uradim? Možemo i igrače da pitamo šta oni žele - da li žele da igraju u utorak i četvrtak? Moramo da procijenimo situaciju, ali ovo je teško. Ko plaća igrače? Prioritet je za nas utakmica u utorak. Poslije toga ćemo ih, naravno, koristiti, a selektor reprezentacije Srbije će odlučiti koliko minuta mogu da igraju.

Vidi opis Ibon Navaro: "Zašto Izundu nije igrao? To je jedini razlog" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 1 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 2 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 3 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 4 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 5 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 6 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 7 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 8 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 9 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 10 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 11 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 12 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 13 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 14 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 15 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 16 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 17 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 18 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 19 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 20 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 21 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 22 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 23 / 23

Ali mi ne možemo da biramo igrače razmišljajući o reprezentaciji. To nije ozbiljno. Dakle, odlučićemo."

Meč protiv Cibone bio je zanimljiv i zbog toga jer smo Nikolu Đurišića vidjeli na poziciji plejmejkera. "Ne, zapravo. Mislim da su oba naša plejmejkera veoma, veoma važni igrači i možda se osjećaju neugodnije kada je ispred njih krupan igrač. Pored toga, Kris Džouns je bolestan. Planirali smo da ga odmorimo, ali danas je bio bolestan.

Nikola je tokom karijere igrao na više pozicija, na jedinici, dvojci i trojci. Za njega je teže da igra na poziciji jedan jer nije navikao na to. Ali može da igra, može da vodi loptu. Ima sjajno tijelo, dodaje mnogo novih stvari svojoj igri. Zašto da ne? Mislim da je ovo bio dobar test za nas i za njega. Mislim da nam je bio veoma koristan", zaključio je Ibon Navaro.