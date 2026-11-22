Pobjedom nad Sutjeskom u Foči, fudbaleri Laktaša postali su jesenji šampioni Republike Srpske.

Izvor: FK Laktaši

Laktaši su osvojili jesenju titulu nakon što su u Foči u okviru 17. kola stigli do 14. pobjede.

SUTJESKA - LAKTAŠI 0:2 (0:0)

Izabranici Slobodana Starčevića su do nova tri boda, kojim su preskočili Leotar na prvoj poziciji, stigli u Foči golovima Davida Kitića i Milana Šikanjića, što im je bilo dovoljno za jesenji trofej zbog bolje gol-razlike u odnosu na trebinjski tim (44-33).

Ekipa iz Laktaša je potvrdila dominaciju tokom protekle polusezone i sa liderske pozicije dočekuje zimsku pauzu, uz jasnu ambiciju da na proljeće nastavi u istom ritmu ka konačnom cilju.

(MONDO)