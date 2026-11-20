Fudbaleri Potkozarja pobjedom su stavili tačku na jesenji dio sezone u Prvoj ligi Republike Srpske.

Izvor: Promo/FK Leotar Trebinje

U utakmici posljednjeg 17. kola pred zimsku pauzu, tim Vlade Jagodića savladao je ekipu Famosa iz Vojkovića minimalnim rezultatom 1:0 (1:0).

Pitanje pobjednika riješeno je već u prvom poluvremenu. Trenutak odluke dogodio se u 24. minutu susreta, kada je mrežu gostiju iz Vojkovića zatresao Branko Rosić i tako postavio, ispostaviće se, konačan rezultat meča.

Do kraja utakmice domaći tim je uspio da sačuva stečenu prednost i upiše vrijedna tri boda, čime su na najbolji mogući način zaključili prvi dio prvoligaškog šampionata, koji su završili na sedmoj poziciji sa 26 osvojenih bodova.

Jedno mjesto niže našao se Famos sa šest poena manje.







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(MONDO)