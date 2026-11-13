Drina ubjedljiva na otvaranju 16. kola Prve lige RS: Zvorničani "petardom" po Veležu

Fudbaleri Drine u duelu sa nevesinjskim Veležom postigli su pet golova, od čega četiri u prvom poluvremenu.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Fudbaleri Drine iz Zvornika upisali su ubjedljiv trijumf na otvaranju 16. kola m:tel Prve lige Republike Srpske.

Zvorničani su na svom Gradskom stadionu slavili 5:0 (4:0) protiv Veleža iz Nevesinja, a čak četiri gola postigli su u prvom poluvremenu. Tačnije, u posljednjih petnaestak minuta prvog dijela igre.

Odolijevali su gosti iz Nevesinja nešto manje od pola sata, a onda su u periodu od 28. do 35. minuta primili čak tri gola. Sve je počelo od nesrećnog autogola Marka Miloševića, uslijedili su pogoci Danijela Erića i Stefana Janjića, da bi tik pred odlazak na odmor na 4:0 povisio Nikola Milinković.

U finišu meča još jedna lopta završila je u mreži gostiju, a drugi gol postigao je Janjić, za ubjedljivo slavlje domaćih.

Ovim trijumfom Drina se probila na treću poziciju sa 25 bodova, dok Velež ostaje pri samom dnu, sa samo 12 bodova.

Ostali mečevi 16. kola na programu su za vikend. Najzanimljiviji duel ove runde igra se u subotu od 13 časova u Prijedoru, gdje će domaći "rudari" u derbiju nekadašnjih premijerligaša ugostiti Leotar iz Trebinja. Laktaši ne bi trebalo da imaju težak zadatak u duelu sa Famosom.

M:TEL PRVA LIGA RS - 16. KOLO:

Drina - velež 5:0 (4:0)

/Milošević 28 ag, Erić 29, Janjić 35, 86, Milinković 44/

Subota:

Laktaši - Famos (13.00)

Zvijezda 09 - Potkozarje

Kozara - Majevica

Rudar Prijedor - Leotar

Sutjeska - Slavija

Nedjelja:

Omarska - Romanija (13.00)



