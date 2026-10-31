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"Fenjeraš" nemoćan u duelu sa Laktašima: Tim Slobodana Starčevića poslije "petarde" preuzeo prvo mjesto!

"Fenjeraš" nemoćan u duelu sa Laktašima: Tim Slobodana Starčevića poslije "petarde" preuzeo prvo mjesto!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Laktaši su trijumfovali rezultatom 5:1 nad Zvijezdom 09 i sada imaju bod više od drugoplasiranog Leotara, koji će 11. novembra odigrati svoj meč 14. kola.

Prva liga RS Laktaši Zvijezda 09 5:1 Izvor: FK Laktaši

Fudbaleri Laktaša nisu imali većih problema da iz duela sa Zvijezdom 09 izađu kao pobjednici.

Izabranici Slobodana Starčevića su u uvodnom meču 43. kola trijumfovali nad prvoligaškim "fenjerašem" rezultatom 5:1. Time su preuzeli prvo mjesto na tabeli sa 34 boda, jednim više od Leotara, koji će tek 11. novembra u Foči protiv Sutjeske odigrati svoj meč ove runde.

Arsen Knežević je u 9. minutu bio strijelac za 1:0, dok je prednost udvostručio Milan Šikanjić pogodivši u 26. minutu. Stefan Santrač je vratio neizvjesnost u meč postigavši pogodak za 2:1 tri minuta kasnije, ali su stvari počele veoma loše da se odvijaju po goste od 44. minuta. Tada je isključen Andrej Pejčinović, dok je u istom minutu za 3:1 poentirao Igor Trivić.

Čim je krenulo drugo poluvrijeme, opet je domaće navijače obradovao Arsen Knežević, dok je "peatarda pukla" u 52. minutu, kada je mjesto na listi strijelaca našao Milenko Vasić.

PRVA LIGA REPUBLIKE SRPSKE – 14. kolo

Subota (31. oktobar):

Laktaši – Zvijezda 09 5:1

Kozara – Famos

Drina – Romanija

Slavija – Velež

Rudar Prijedor – Majevica

Nedjelja (1. novembar):

Omarska – Potkozarje

11. novembar:

Sutjeska - Leotar

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Prva liga RS fudbal FK Laktaši FK Zvijezda 09

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