"Fenjeraš" nemoćan u duelu sa Laktašima: Tim Slobodana Starčevića poslije "petarde" preuzeo prvo mjesto!

Laktaši su trijumfovali rezultatom 5:1 nad Zvijezdom 09 i sada imaju bod više od drugoplasiranog Leotara, koji će 11. novembra odigrati svoj meč 14. kola.
Fudbaleri Laktaša nisu imali većih problema da iz duela sa Zvijezdom 09 izađu kao pobjednici.
Izabranici Slobodana Starčevića su u uvodnom meču 43. kola trijumfovali nad prvoligaškim "fenjerašem" rezultatom 5:1. Time su preuzeli prvo mjesto na tabeli sa 34 boda, jednim više od Leotara, koji će tek 11. novembra u Foči protiv Sutjeske odigrati svoj meč ove runde.
Arsen Knežević je u 9. minutu bio strijelac za 1:0, dok je prednost udvostručio Milan Šikanjić pogodivši u 26. minutu. Stefan Santrač je vratio neizvjesnost u meč postigavši pogodak za 2:1 tri minuta kasnije, ali su stvari počele veoma loše da se odvijaju po goste od 44. minuta. Tada je isključen Andrej Pejčinović, dok je u istom minutu za 3:1 poentirao Igor Trivić.
Čim je krenulo drugo poluvrijeme, opet je domaće navijače obradovao Arsen Knežević, dok je "peatarda pukla" u 52. minutu, kada je mjesto na listi strijelaca našao Milenko Vasić.
PRVA LIGA REPUBLIKE SRPSKE – 14. kolo
Subota (31. oktobar):
Laktaši – Zvijezda 09 5:1
Kozara – Famos
Drina – Romanija
Slavija – Velež
Rudar Prijedor – Majevica
Nedjelja (1. novembar):
Omarska – Potkozarje
11. novembar:
Sutjeska - Leotar
(mondo.ba, D. Šutvić)
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!