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Legenda Rudar Prijedora za novu pobjedu u Prvoj ligi Republike Srpske

Legenda Rudar Prijedora za novu pobjedu u Prvoj ligi Republike Srpske

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Legendarni kapiten Rudara iz Prijedora Nemanja Pekija bio je strijelac jedinog gola u pobjedi nad Potkozarjem u utakmici 13. kola Prve lige Republike Srpske.

Rudar Prijedor pobijedio Potkozarje Nemanja Pekija Izvor: Facebook/FK Rudar Prijedor

Prijedorčani su se vratili na pobjednički kolosijek.

U nedjeljnom meču 13. kola savladali su ekipu Potkozarja rezultatom 1:0 (0:0), a jedini gol na Gradskom stadionu u Prijedoru postigao je kapiten domaće ekipe Nemanja Pekija.

Iskusni tridesettrogodišnji defanzivac je poslije ispadanja iz Premijer lige Bosne i Hercegovine ostao jedini od 40 igrača u prijedorskom klubu i ove godine igra svoju devetu sezonu otkako se 2017. godine vratio u Rudar iz ekipe Travnika.

S obzirom da je u periodu od 2013. do 2016. igrao takođe u prijedorskom klubu, uz sezonu 2010/11, onda je ukupan broj godina provedinih u ekipi čak 13.

Debitovao je za Rudar 2010. godine protiv sarajevskog Željezničara, odigrao je dosad barem 350 utakmica za Prijedorčane u svim takmičenjima a danas je osigurao vrijednu pobjedu - petu ove sezone za sedmu poziciju na tabeli.

U drugoj utakmici nedjeljnog programa Omarska je remizirala bez pogodaka sa Famosom iz Vojkovića - 0:0.

(MONDO)

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Tagovi

FK Rudar Prijedor FK Potkozarje Prva liga RS

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