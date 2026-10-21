Istorija u Laktašima: Krajiški derbi prvi put pod reflektorima

Laktaši i Kozara odigraće utakmicu 12. kola m:tel Prve lige Republike Srpske u večernjem terminu (18.30).

Izvor: Radio Laktaši

Fudbaleri Laktaša prvi put u istoriji igraće pred domaćom publikom pod svjetlošću reflektora. Današnji duel 12. kola m:tel Prve lige Republike Srpske protiv Kozare počenje u 18.30, a publika u Laktašima imaće priliku da premijerno gleda noćnu utakmicu u svom gradu.

Izvor: Radio Laktaši

Krajiški derbi privlači najviše pažnje u ovom kolu, dok će komšijski derbi igrati i Leotar i Velež. Ovaj susret biće odigran u Bileći, jer je stadion "Police" u Trebinju i dalje u fazi rekonstrukcije.

Trebinjci su lideri sa 29 bodova, četiri više od Laktaša, a tim Velibora Đurića jedini je neporažen u dosadašnjih 11 kola sezone (devet pobjeda i dva remija).

Derbi začelja odigraće Zvijezda 09 i Omarska, dvije posljednjeplasirane ekipe u ligi.

Šest mečeva 12. runde na programu je danas, u čak četiri termina, dok je dvoboj Majevice i Sutjeske prolongiran za 4. novembar.

M:TEL PRVA LIGA RS - 12. KOLO:

Zvijezda 09 - Omarska (14.00)

Famos - Rudar Prijedor (14.30)

Romanija - Slavija

Leotar - Velež

Potkozarje - Drina (16.30)

Laktaši - Kozara (18.30)

Odgođeno za 4. novembar:

Majevica - Sutjeska (14.30)



