Povratak među "sokolove" nakon 11 godina: Darko Vojvodić ponovo trener Slavije!

Darko Vojvodić se vratio u klub čije igrače je trenirao u jesen 2015. godine.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Nije Darko Vojvodić dugo bio bez posla nakon što je podnio ostavku na mjesto glavnog trenera u GOŠK-u.

Poslije odlaska Milana Muminovića, iskusni strateg iz Foče prihvatio je poziv rukovodstva Slavije da preuzme komandu nad "sokolovima", koji se nalaze u veoma teškoj rezultatskoj situaciji. Klub koji je sad već davne 2009. godine osvojio Kup BiH i zauzeo drugo mjesto u Premijer ligi BiH sada se bori da ne ispadne iz Prve lige Republike Srpske. Ekipa je na 12. poziciji u konkurenciji 14 ekipa, osvojila je 10 bodova, a lošiji su samo Omarska (8) i Zvijezda 09 (7).

Vojvodić se tako u Slaviju vratio nakon 11 godina s obzirom na to da je predvodio ekipu u jesen 2015. godine, kada je ovaj klub još bio član bh. elite.

Trenersku karijeru počeo je 2009. godine u matičnoj Sutjesci. Otišao je potom u teslićki Proleter, pa se obreo u zvorničkoj Drini, odakle je u jesen 2011. godine otišao u tuzlansku Slobodu, klub u kojem je stavio tačku na igračku karijeru. Do prvog dolaska u Slaviju predvodio je i Radnički iz Lukavca i GOŠK, da bi nakon odlaska iz Istočnog Sarajeva preuzeo Travnik.

Nizali su se potom Zvijezda Gradačac, pa opet GOŠK, Sloga Simin Han (danas Tuzla siti), Borac, Radnički 1923, Olimpik, Sim-bau, Goražde, Sloboda Novi Grad, Famos i Sutjeska prije trećeg dolaska na klupu Gabeljana.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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