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Leotar zakoračio ka jesenjoj tituli: Trijumf Trebinjaca u derbiju polusezone!

Leotar zakoračio ka jesenjoj tituli: Trijumf Trebinjaca u derbiju polusezone!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Nakon 11. kola Leotar je ostao jedini neporaženi tim u Prvoj ligi Republike Srpske.

FK Leotar Trebinje Izvor: Promo/FK Leotar Trebinje

Derbi polusezone između Leotara i Laktaša pripao je Trebinjcima, koji su kao prvoplasirani uvećali prednost u odnosu na najbližeg pratioca!

Izabranici Velibora Đurića su meč u Nevesinju dočekali uz bod prednosti u odnosu na tim kojim komanduje Slobodan Starčević. Domaćima je, međutim, jedan pogodak bio dovoljan za trijumf, kojim su napravili veliki korak ka osvajanju jesenje titule.

Trenutak odluke u ovom derbiju desio se u 76. minutu, kada je "jedinicu" Laktaša Nikolu Lončara savladao Džozef Opoku, internacionalac iz Gane. Leotar tako poslije 11 mečeva ima 29 bodova (9-2-0), četiri više od Laktaša.

Na trećoj poziciji, sa 19 bodova, nalazi se Majevica, koja je u Istočnom Sarajevu podijelila plijen sa Slavijom (1:1). Drina je napredovala za dva mjesta i sada je četvrta, ubjedljivo porazivši Famos (4:0).

PRVA LIGA RS – 11. kolo

Rudar Prijedor – Zvijezda 09 1:0

Leotar – Laktaši 1:0

Velež – Romanija 2:3

Slavija – Majevica 1:1

Sutjeska – Potkozarje 2:1

Drina – Famos 4:0

Nedjelja:

Kozara - Omarska

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

fudbal Prva liga RS FK Leotar Trebinje FK Laktaši

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