Leotar ne da vrh: Nova pobjeda Laktaša, Šikanjić ponovo strijelac

Leotar i Laktaši nastavljaju trku za prvo mjesto u m:tel Prvoj ligi Republike Srpske.

Izvor: Promo/FK Laktaši

Laktaši su bili ubjedljivi i slavili visokim rezultatom 4:0 protiv Omarske, u 10. kolu m:tel Prve lige Republike Srpske, čime su se vratili na pobjednički kolosijek.

Tim Slobodana Starčevića u finišu prvog poluvremena stekao je dva gola prednosti, da bi se u nastavku mreža Omarščana zatresla još dva puta. Redom su za domaće pogađali Knežević, Perović, Šikanjić i Kitić. Šikanjić, najbolji strijelac lige, tako je stigao do osmog prvenstvenog gola u deset odigranih kola.

Mnogo teži zadatak imao je Leotar. Trebinjci su gubili od Romanije na Palama (Velinov pogodio iz penala), ali su početkom drugog dijela stigli do preokreta. Bogdanić i Aćimović pogađali su za preokret gostiju.

Tim sa "Polica" zadržao je lidersku poziciju i nakon desetog gola, sa odličnim učinkom od osam pobjeda i samo dva remija. Dakle - bez poraza!

Domaće trijumfe upisali su još Majevica protiv Veleža (3:0), Zvijezda 09 u duelu sa zvorničkom Drinom (2:1), te Famos, koji je u meču u kojem je takođe viđen preokret, od 0:1 stigao do 2:1 i slavio protiv Sutjeske iz Foče.

Podsjetimo, Potkozarje je juče minimalnim rezultatom savladalo Slaviju, dok 10. rundu u nedjelju zatvaraju Kozara i Rudar Prijedor.

M:TEL PRVA LIGA RS - 10. KOLO:

Zvijezda 09 - Drina 2:1

Laktaši - Omarska 4:0

Famos - Sutjeska 2:1

Majevica - Velež 3:0

Romanija - Leotar 1:2

Odigrano juče:

Potkozarje - Slavija 1:0

Nedjelja:

Kozara - Rudar Prijedor (13.00)



