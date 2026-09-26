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Laktaši ponovo na pobjedničkom putu, Majevica hit Prve lige RS!

Laktaši ponovo na pobjedničkom putu, Majevica hit Prve lige RS!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Odigrano je prvih pet utakmica 8. kola Prve lige Republike Srpske.

FK Laktaši, fudbaleri Laktaša Izvor: Promo/FK Laktaši/Nikola Srdić

Nakon što su u prošlom kolu Prve lige Republike Srpske remizirali sa Majevicom, fudbaleri Laktaša vratili su se na pobjednički kolosijek.

Ove subote su u okviru osmog kola, u utakmici koja je trebalo da predstavlja istinski derbi, lako izašli na kraj sa ekipom Rudar Prijedora. Tim Slobodana Starčevića upisao je pobjedu rezultatom 3:0, a do prednosti je stigao u 27. minutu pogotkom Davida Kitića. Kapital je uvećao Miloš Perović 10 minuta kasnije, dok je tačka na i stavljena u 86. minutu, kada je gostujuću odbranu matirao Vladimir Petković.

Bila je ovo, uz jedan remi, sedma pobjeda Laktaša, poslije koje imaju tri boda prednosti u odnosu na drugoplasirani Leotar. Trebinjci će svoj meč osme runde odigrati večeras od 19.00 časova, kada će u Aleksandrovcu biti gosti Potkozarja.

Ekipa koju kao trener predvodi Vlado Jagodić hit je prvoligaškog karavana, baš kao i Majevica, drugi debitant u fudbalskoj eliti Republike Srpske. Tim iz Lopara očitao je ovog popodneva lekciju paljanskoj Romaniji, ostvarivši trijumf rezultatom 5:1. Marko Bardak je u 15. minutu bio strijelac za 1:0, dok je u 42. minutu Vuk Tešić iz penala povisio prednost.

Praktično čim je počeo nastavak, u 47. minutu, Nikola Mazić je bio strijelac za 3:0, dok je Amar Hadžiefendić pola sata prije kraja uspio da matira domaću odbranu. Umjesto dodatnog naleta gostiju, vidjeli smo još dvije lopte u njihovoj mreži. Prvo je u 72. minutu Predrag Ristanović pogodio za 4:1, a potom je deset minuta kasnije "petardu bacio" Uroš Stević.

Poslije ovog trijumfa Majevica ima 15 bodova, što je u ovom trenutku dovoljno za treće mjesto.

PRVA LIGA RS – 8. kolo

Famos – Velež 2:0

Kozara – Sutjeska 1:0

Laktaši – Rudar Prijedor 3:0

Majevica – Romanija 5:1

Zvijezda 09 – Slavija 1:2

Potkozarje – Leotar (19.00)

Nedjelja (27. septembar):

Omarska – Drina (16.00)

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Prva liga RS fudbal FK Laktaši FK Majevica Lopare

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