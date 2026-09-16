logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Potop "rudara" u Loparama, Majevica očitala lekciju doskorašnjem premijerligašu

Potop "rudara" u Loparama, Majevica očitala lekciju doskorašnjem premijerligašu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Odigrane tri zaostale utakmice m:tel Prve lige Republike Srpske, Laktaši i dalje na maksimalnom učinku, debitant ne zna za poraz.

FK Majevica Lopare Izvor: Promo/FK Majevica Lopare

Osim mečeva šesnaestine finala Kupa RS, srijeda je bila rezervisana i za zaostale utakmice m:tel Prve lige Republike Srpske.

U odgođenim susretima 1. kola Majevica je ubjedljivo porazila Rudar Prijedor 3:0 pred domaćom publikom, dok je Leotar bio bolji od Sutjeske. Tim iz Lopara poveo je u finišu prvog poluvremena preko Gavrića, Stević je povisio na 2:0, dok je u finišu meča konačnih 3:0 postavio Tešić.

Debitant u prvoligaškom društvu i dalje je bez poraza - upisana su tri trijumfa i dva remija.

Siguran na domaćem terenu bio je i Leotar. Na "Policama" je bilo 2:0, a golove za Trebinjce postigli su Bogdanić i Cmiljanović u drugom dijelu.

Laktaši i dalje imaju maksimalan učinak. U meču 3. kola tim Slobodana Starčevića kao gost je slavio protiv Famosa 2:0. Šikanjić je nastavio nevjerovatnu seriju postigavši oba gola za Laktašane. Prvi strijelac lige postigao je već sedam pogodaka u prvih pet kola sezone, a nedavno je proslavio veliki jubilej - 100 golova na prvoligaškim terenima.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

Prva liga RS FK Majevica Lopare FK Rudar Prijedor FK Laktaši

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC