Potop "rudara" u Loparama, Majevica očitala lekciju doskorašnjem premijerligašu

Odigrane tri zaostale utakmice m:tel Prve lige Republike Srpske, Laktaši i dalje na maksimalnom učinku, debitant ne zna za poraz.

Izvor: Promo/FK Majevica Lopare

U odgođenim susretima 1. kola Majevica je ubjedljivo porazila Rudar Prijedor 3:0 pred domaćom publikom, dok je Leotar bio bolji od Sutjeske. Tim iz Lopara poveo je u finišu prvog poluvremena preko Gavrića, Stević je povisio na 2:0, dok je u finišu meča konačnih 3:0 postavio Tešić.

Debitant u prvoligaškom društvu i dalje je bez poraza - upisana su tri trijumfa i dva remija.

Siguran na domaćem terenu bio je i Leotar. Na "Policama" je bilo 2:0, a golove za Trebinjce postigli su Bogdanić i Cmiljanović u drugom dijelu.

Laktaši i dalje imaju maksimalan učinak. U meču 3. kola tim Slobodana Starčevića kao gost je slavio protiv Famosa 2:0. Šikanjić je nastavio nevjerovatnu seriju postigavši oba gola za Laktašane. Prvi strijelac lige postigao je već sedam pogodaka u prvih pet kola sezone, a nedavno je proslavio veliki jubilej - 100 golova na prvoligaškim terenima.



