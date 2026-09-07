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Veliki jubilej prvotimca Laktaša: Milan Šikanjić upisao 100. gol u Prvoj ligi RS

Veliki jubilej prvotimca Laktaša: Milan Šikanjić upisao 100. gol u Prvoj ligi RS

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Na prva tri meča sezone Šikanjić je postigao tri pogotka.

Miloš Šikanjić Izvor: Promo/FK Laktaši

Fudbaler Laktaša Milan Šikanjić obilježio je vikend iza nas upisavši se po stoti put u strijelce u Prvoj ligi Republike Srpske.

Ovaj jubilej kruna je dosadašnjeg dijela karijere tokom kojeg se napadač Laktaša nametnuo kao jedan od najefikasnijih igrača i istaknuti golgeter ovog ranga takmičenja.

"Naš golgeter Milan Šikanjić u vikendu za nama postigao je 100. pogotak u Prvoj ligi Republike Srpske. Od prvog do jubilarnog stotog pogotka, Milan je ostavio dubok trag u Prvoj ligi i još jednom potvrdio zašto njegovo ime s pravom nosi epitet golgetera!", poručili su iz trenutnog lidera prvoligaškog karavana.

Kroz brojne utakmice i golove, Šikanjić je ostavio prepoznatljiv pečat na terenima širom Republike Srpske, potvrđujući kontinuitet i napadački kvalitet koji ga prate iz sezone u sezonu.

Inače, Šikanjić je 100. pogodak postigao u duelu sa Sutjeskom iz Foče, koji je njegov tim riješio u svoju korist rezultatom 4:1. Bila je to treća uzastopna ubjedljiva pobjeda za tim Slobodana Starčevića u novoj sezoni.

Prethodno su savladani Zvijezda 09 3:0 i Slavija 4:1, a na prva tri meča sezone Šikanjić je postigao tri gola. Osim pomenutog gola Fočacima, napadač Laktaša bio je dvostruki strijelac u duelu sa "sokolovima" iz Istočnog Sarajeva, dok se protiv ekipe iz Etno-sela Stanišići nije upisao u strijelce.

Laktaši su lideri sa maksimalnim učinkom i gol-razlikom 11:2.



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Tagovi

FK Laktaši Milan Šikanjić Prva liga RS

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