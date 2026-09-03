Pojačanje iz Zrinjskog: Argentinac u julu predstavljen u GOŠK-u, sad potpisao za Laktaše!

Tijago Santino Lopes (19) novi je fudbaler prvoligaša Srpske iz Laktaša.

Izvor: Promo/FK Laktaši/NK GOŠK Gabela

Argentinac za kraj prelaznog roka!

Laktaši su potpisali ugovor sa talentovanim igračem iz Argentine Tijagom Santinom Lopesom (19), koji u redove prvoligaša Republike Srpske stiže iz Zrinjskog.

Lopes je rođen 2007. godine, a prije mostarskog kluba bio je i član omladinskih selekcija beogradske Crvene zvezde. Karijeru je počeo u Union Rosariju.

"FK Laktaši je jači za još jedno mlado i talentovano ime! Tijago Santino Lopes, rođen 17. avgusta 2007. godine, u naš tim stiže iz juniorskog pogona HŠK Zrinjski, gdje je bio jedan od najboljih igrača svoje generacije. Igra na poziciji krila, a svojim kvalitetom, brzinom i prodornošću predstavljaće dodatnu opciju u našem ofanzivnom dijelu ekipe. Njegovim dolaskom zaključujemo ljetni prelazni rok. Tijago, dobro došao u Laktaše", poručili su iz laktaškog prvoligaša.

Iako je bilo dogovoreno da Santino Lopes u julu pređe u redove GOŠK-a iz Gabele, gdje je čak i predstavljen, odlučeno je da Argentinac ipak karijeru nastavi u Laktašima.

"Antonio Arapović i Tijago Santino Lopes novi su igrači NK GOŠK Gabela! U saradnji s HŠK Zrinjski, Antonio i Tijago će ovu sezonu provesti u plavo-bijelom dresu. Želimo im srdačnu dobrodošlicu u naš klub te puno zdravlja, uspješnih nastupa i zajedničkih pobjeda. Vjerujemo da će svojim radom, kvalitetom i zalaganjem dati veliki doprinos našoj momčadi", saopšteno je prije nepuna dva mjeseca.