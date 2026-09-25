"Novak Đoković je i sam shvatio da je kraj"

Američki novinar Stiv Flink ne vjeruje da Đoković može do 25. grend slem titule.

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Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković potvrdio je da igra u Pekingu krajem septembra, ali je dio teniske javnosti zabrinut zbog njegovog zdravstvenog stanja. Srpski as je poražen u prvom kolu Mastersa u Sinsinatiju i US Openu, potom priznavši da ima probleme sa kojima se muči već neko vrijeme.

Poznati američki novinar i analitičar Stiv Flink sumnja da Đoković može ponovo da zaigra tenis na najvišem nivou, kao i da je osvajanje 25. grend slem titule sve dalje.

"Zabrinut sam jer je imao stomačne probleme u Sinsinatiju, to mu se dešavalo nekoliko puta u posljednjih godinu dana. Ako se stalno nosite sa stomačnim tegobama i ne osjećate dobro na terenu, patite od bolova u leđima i ramenu...To me brine. Koliko god čudno da zvuči, ne bih želio da se opusti i misli u stilu, 'nije to ništa ozbiljno, mogu da nastavim da igram tako'. Mislim da bi Novak mrzio da mu tako nešto postane normala", rekao je Flink.

Amerikanac vjeruje da Novak i dalje igra za istoriju i svaki momenat mu je dragocjen, ali da i sam polako shvata da je osvajanje aposolutnog teniskog rekorda svakim danom sve dalje.

"Novak će svakako cijeniti te momente. Možda i sam polako počinje da shvata da san od osvajanju 25. grend slema polako prestaje da bude realnost. To je sve evidentnije, mada mislim da on sebi govori, 'daću sve što imam da se to dogodi, ali ako ne budem dao, onda moram da učinim da odigram neke mečeve koje ću pamtiti do kraja života i koje će vidjeti moja žena i djeca'. Do ove godine mislio sam da tako nešto može da se desi bilo kad, ali sada zaista sumnjam da će doći do te 25. titule. Može li uopšte više da ih osvaja?", zapitao se američki novinar.

"Svako ima rok trajanja"

Ipak, postoje oni koji se ne usuđuju da otpisšu šampiona kao što je Novak Đoković, a među njima je slavni Španac David Ferer. Smatra da će Srbin sam znati kada je vrijeme za kraj karijere i da nije nimalo lako donijeti tu odluku.

"Ne bih mu davao bilo kakav savjet, ponajmanje nekom kao što je Đoković. Trenutno ima rezultate koji nisu na njegovom nivou, posebno kada je riječ o ovima u finišu sezone. Hajde da vidimo kako će se završiti ova godina i kako će pristupiti sljedećoj. Svaka godina za njega sada je sve komplikovanija i sve je teže. Svaki igrač nosi se sa povlačenjem na svoj način i teško je savjetovati ih kada to da urade. Svako je drugačiji, svako ima drugačije izazove. Naravno, svaki sportista ima svoj rok trajanja, niko nije izuzetak. Imam izuzetno poštovanje za Novaka Đokovića šta god da uradi i odluči", rekao je Ferer u intervjuu za magazin "Klej tenis".

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Pogledajte 00:42 Novak Đoković u Sinsinatiju sa kinezi trakama Izvor: Arena tenis Izvor: Arena tenis

(MONDO)